RICHMOND NUA WELLNESS-SPA’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ





Çevre dostu yaklaşımları çok seviyoruz! Bunun en güzel örneklerinden biri de Richmond Nua Wellness – Spa’dan geliyor.

Dünya genelinde her bir dakikada bir milyon plastik şişenin kullanıldığı tahmin ediliyor. 2021’e kadar bu rakamın yüzde 20 daha artacağı hesap ediliyor. Okyanuslarda yılda 12.7 milyon ton plastik atık birikiyor. Son zamanlarda ise uluslararası çapta plastik kullanımına karşı bir hareket başlamış durumda.

Plastik kullanımının çevreye ve sağlığa etkisine dikkat çeken Richmond Nua Wellness – Spa, çevreci yaklaşımlarını sürdürmeye devam ediyor. Mart 2012’den bu yana, plastik şişe kullanımını kaldıran Richmond Nua Wellness – Spa, büyük bir tehdit oluşturan plastik pipet kullanımına da son verdi.

Richmond Nua Wellness – Spa çevreci yaklaşımlarıyla herkesi çevreyi korumaya davet ediyor.

