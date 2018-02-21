RICCARDO TISCI’NİN VICTORIOUS MINOTAURS KOLEKSİYONU SPORTİF ŞIKLIĞI YENİDEN TANIMLIYOR





Riccardo Tisci, NikeLab ile yaptığı son işbirliğinde çağdaş spor stiline daha yeni ve daha şık bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor. Geçmişten ilham alan İtalyan moda tasarımcısı, farklı nesillerin spor giyim ikonlarını bir araya getirerek kadınlar ve erkekler için saha dışına yönelik stil ve aksesuarlardan oluşan dinamik bir koleksiyon sunuyor.

Ben spor için yaşıyorum,” diyor Tisci. “Spor giyim, her zaman stilimin bir parçasını oluşturdu ve ben spor giyimi sokak stiliyle birleştirip şık bir dokunuş eklemenin çok doğru bir yaklaşım olduğuna inanıyorum.”

Tisci’nin kişisel tarzı aynı zamanda çağdaş trendin öncüsü konumunda. Örneğin günümüzün NBA yıldızlarına baktığımızda her birinin lüksü spor giyimle rahatça birleştirdiğini görüyoruz. İddialı grafikleri zamana meydan okuyan klasiklerle bir araya getirme fikri kimseyi rahatsız etmiyor.

Bu yaklaşımlar sadece giyim için değil, ayakkabı için de geçerli. Sneaker elbette basketbol kültürünün temelini oluşturuyor. Oyuncular, sahada gösterdikleri başarılarla stillerin kendilerine sağlam bir yer edinmesini sağlarken belirli siluetleri benimseyenler ise o ayakkabıları birer ikona dönüştürüyor. Bu bağlamda Nike Air Force 1 tartışmasız favorilerden. Tisci’nin de vazgeçilmez ayakkabısı. Tisci, “Bu ayakkabı benim olmazsa olmazlarımdan,” diyor ve şöyle devam ediyor: “Son derece sade bir görünümü var ama aynı zamanda her ayrıntısı özenle hazırlanmış. Benim tarzımı ve Nike ile olan işbirliğimizi en iyi yansıtan ayakkabı bu.”

Tisci’ye göre basketbol oyuncuları sadece stil konusunda ilham kaynağı olan insanlar değil; onlar birer kahraman. Tasarımcı, Nike ile yaptığı bu son işbirliğinde bu fikri başka bir grafik serisiyle birleştiriyor: “Victorious Minotaurs” adını verdiği hayali bir takımın logolarından yola çıkarak koleksiyonu saha dışına yönelik bir forma olarak tasarlıyor.

Tisci, “1990’larda basketbol oyuncuları adeta birer rock yıldızıydı,” diyor. “Bugünse rock yıldızlarından çok daha fazlasını ifade ediyorlar. Adeta insanüstü varlıklar olarak mitolojik kahramanları temsil ediyorlar.”

Yeni Nike x RT koleksiyonu 16 Şubat’ta satışa sunuldu.

