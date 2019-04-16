Yeme –içme sektörünün yıldızı parlayan girişimlerinden FineDine, restoranlara dijital tablet menü hizmeti sağlayarak misafirin yemek deneyimini ve restoranın operasyonunu verimli hale getirmek için çalışıyor.

FineDine, restoranları her değiştireceği yemekte menü basmaktan kurtaran, mevsim değişikliklerinde istediği ürünü ve yemeği menüsüne kolayca ekleyebilmeyi sağlayan, müşterilerinin en çok hangi yemeğin sayfasına girip hangisine hiç bakmadıklarını görebilecekleri bir çözüm.

Restoran misafirleri, günlük hayatlarına dahil ettikleri teknolojik yenilikleri restoran deneyimlerinde de görmek istiyorlar. Restoran hikayesinin olmazsa olmazı menü de artık yeni nesil hale geliyor. Mobil telefonlar ve tabletler son tüketicinin hayatında vazgeçilmez bir yer aldı, hayatlarını kolaylaştırırken alışkanlıkları olmaya da başladı. Mobil cihaz kullanmaya alışan tüketiciler, farklı deneyimlerinde de bu cihazların sağlayacağı faydayı öngörebiliyor ve ürünün kullanımını kabulleniyor. FineDine, misafire menüde yönlendirici unsur olan görselliği sağlıyor. Yemeklerin istediğiniz kadar fotoğrafına, hatta videosuna menünüzde yer verebiliyorsunuz. FineDine, restoran açısından ise misafirlerine hikayesini yeni nesil teknoloji ile sunan bir enstrüman.

FineDine kullanan restoranlar, hesap ortalamasında %20 bir artış olduğunu söylerken restoranlarının misafirlerinin gözünde yenilikleri takip eden bir algı ile konumlandıklarını da belirtiyorlar. FineDine, restoranlara ciro artışı, marka algısının artırılması gibi katkılarda bulunurken aynı zamanda çok önemli bir bilgi kaynağı haline de geliyor. Menüdeki yemeklerin satışına ve görüntülenmesine dair bilgileri restoranlara sağlayabilen FineDine, yeme içme sektörünün geleceğinin yorumlanması açısından da önemli bir değer taşıyor. FineDine’nın bir hizmeti de Mobil menü servisi. Bu servis, restoran misafirlerinin tabletle birlikte telefonlarında da menüleri görüntülemesine herhangi bir uygulama indirmeden olanak sağlıyor.

İki genç Türk girişimcinin kurduğu FineDine’nın, hem Türk restoran pazarına hem de global restoran pazarına sağlayacağı katkıları ileriki dönemlerde sıkça duyacağız gibi gözüküyor. Dünyada Raffles Hotels, Shangri-La Hotels, Hilton Hotels ve Hard Rock Cafe gibi markalarla çalışan FineDine’dan tablet menü hizmeti almak için websitelerinden iletişime geçebilirsin.