RE/MAX 7TEPE’NİN YENİ OFİSİNİN AÇILIŞI YAPILDI





Ünlü emlak danışmanı Hasan Can’ın sahibi olduğu Re/Max 7Tepe’nin yeni ofisi, düzenlenen özel bir davetle açıldı.

Circle of Legends Awards’ı kazanan ilk gayrimenkul danışmanı olan Hasan Can’ı bu özel gününde gayrimenkul sektöründen çok sayıda isim yalnız bırakmadı.

2002 yılından bu yana emlak sektöründe hep başarılarla ismi anılan Re/Max 7Tepe’nin yeni ofisi konukların büyük beğenisini topladı. Re/Max 7Tepe’nin sahibi Hasan Can kurdele kesimi öncesi davetlilere kısa bir konuşma yaptı.

Yeni ofisin kurdelesi yine Hasan Can ve Re/Max Ülke Direktörü Murat Goldştayn ile birlikte alkışlarla kesildi.

