REGL DÜZENSİZLİĞİ NASIL GEÇER?





Regl düzensizliğinin nedenleri ve tedavisiyle alakalı bilmen gerekenler…

Regl döngün düzensizleştiyse bu durumun sebebi rahim içi zarı ve rahim ağzında meydana gelen polipler olabilir. Memorial Ataşehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Zeki Salar, genellikle küçük ve zararsız olan bu kitlelerin düzenli jinekolojik muayene ile takip ve tedavi edilmesini tavsiye ediyor. Poliplerin en önemli belirtileri arasında regl düzensizliği, regl dönemleri arasında lekelenme, ara kanama veya akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama ve ağrı yer alıyor. Tedavisi ise sadece 15-20 dakika süren histeroskopi işlemiyle mümkün. Doktorundan randevu almayı ihmal etme.

