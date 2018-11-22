REGL DÖNGÜN SANA NELER SÖYLÜYOR?

Regl döngün hakkında bilmen gerekenler merceğimiz altında!

Çok yoğun veya çok hafif geçiyorsa…

Family Planning NSW Tıbbi Direktörü Dr. Deborah Bateson, “Hafif regl dönemleri genel olarak bir sorun yaratmaz. Önemli olan regl döngüsünün düzenidir” diyor. Ancak çok yoğun geçiyorsa (eğer ped veya tamponunu her iki saatte bir değiştirmek zorunda kalıyorsan veya kan pıhtıları mevcutsa) bu durum kansızlığa neden olabilir. Doktoruna danışmayı ihmal etme.

Sancılı geçiyorsa…

Bu sorunun bir sürü potansiyel suçlusu olabilir: En önemlilerinden biri ise her 10 kadından birini etkileyen endometriozis yani çikolata kisti. Eğer regl olduğunda kıvranarak ağrı kesicilere uzanıyor ve işten izin almak zorunda kalıyorsan, bu durumla yaşamak zorunda değilsin. Bateson, “Doktorundan yardım alman gerek. Sadece ağrıların için hangi ağrı kesicileri kullanman gerektiği hakkında değil; ağrının nedenini de araştırmak gerek” diyor.

İstenmeyen sürprizler yapıyorsa…

Regl dönemlerinin arasında, özellikle de seksten sonra kanaman oluyorsa, Bateson bunun rahim ağzıyla ilgili bir problem ya da klamidya veya bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Ortalıkta görünmüyorsa…

Bateson, “Hamilelik haricinde; aşırı kilo kaybı, egzersiz yapmak, stres altında olmak, ilaç kullanmak veya ciddi tıbbi durumlarla karşılaşmak da regl döngüsünün tamamen durmasına neden olabilir” diyor. Diğer bir sebep ise 40 yaşının altındaki her 100 kadından birini etkileyen erken menopoz. Erken menopoz kanser tedavisi veya ameliyatı sonrası meydana gelebileceği gibi, otoimmün veya genetik rahatsızlıklar yüzünden de ortaya çıkabiliyor. Bateson, bak ne diyor: