REGL DÖNEMİYLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR





Güzel değil, kabul edelim. Bazen çok çok acı verici, ağrılı. Ama regl dönemiyle ilgili bilmemiz gereken bazı şeyler var. Belki işleri biraz yoluna koyarız, kim bilir. Bu dönemle ilgili doğru bilinen yanlışları merak edenleri şimdi böyle alalım.

1- YANLIŞ: VÜCUDUN TEMİZLENMESİ

Tıpkı sindirim sistemimizin temizlenmeye ihtiyacı olmadığı gibi üreme sistemimizin de buna ihtiyacı yok. Teoride regl döneminde kadınların tüm kiri, mikrobu vücutlarından attıkları söylenir. Bunu duymak kulağa hoş geliyor. Ama öyle bir şey yok. Menstrüasyon, vücudun, bir ay boyunca süren, potansiyel bir embriyoya ev sahipliği yapmak adına gerçekleştirdiği rahim dokusu inşaası süresinin sonunu işaret eder. Yani vücutta herhangi bir temizlenme yaşanmaz.

2- YANLIŞ: BU DÖNEMİ AĞIR GEÇİRMEN GEREKİYOR

Bazı kadınlar bu süreci hafif atlatırken bazıları daha ağrılı bir süreç yaşar. Çevrendeki diğer kadınların ağrılı geçen adet dönemini sen daha hafif atlatıyorsan bunda bir sorun yok. Ağır geçen bir regl döneminde sorun olabilir. Kadın doğum uzmanıyla konuşmak en doğrusu. Yumurtalıkları kontrol ettirmek gerekiyor. Ayrıca üşütmek de reglin ağır geçmesine neden olan başlıca etkenlerden.

3-YANLIŞ: REGL DÖNEMİNDE SEVİŞİLMEZ

Regl döneminde sevişmek oldukça güvenli bir fikir. Belki ortalık biraz kirlenecek ama sağlıksız veya güvensiz değil, buna emin ol. Bu tamamiyle kişisel bir tercih. Klitorisin daha fazla uyarıldığını da söylemeden geçmeyelim.

4- YANLIŞ: REGL DÖNEMİNDE EGZERSİZ YAPMAK VÜCUDA İYİ GELMEZ

Aksine çok iyi gelir. Atılan terin etkisi daha fazladır. Ağrıların azalmasına yardımcı olur, adeta bir ilaç etkisi vardır. Özellikle yoga yapmak, regl sürecini rahatlatır.



