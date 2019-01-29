Vücudumuzu rahat ettirmek ve daha ağrısız bir regl süreci geçirmek istiyorsak yediklerimize de dikkat etmeliyiz. İşte sana regl dostu 5 besin!

Sancılı geçen adet dönemini daha kolay geçirmek ister misin? Hem daha sağlıklı hem daha mutlu olman için öncelikle üşütmemen ve beslenmene dikkat etmen gerekiyor. Besin zengini bazı yiyecekleri, mutfağından eksik etmezsen bize inan, işler daha kolay olacak ve yoluna girecek!

1- YULAF:

Regl döneminde yemen gerekenlerin başında yulaf geliyor. B vitamin deposu yulaf, enerji seviyenin artmasını sağlar, yorgunluğa karşı iyi gelir.





2- ORMAN MEYVELERİ:

Çilek, böğürtlen gibi meyveleri smoothie’nde karıştırabilir ya da pancake üzerine koyabilirsin. Antioksidan görevi gören orman meyveleri, beyin fonksiyonları için önemli olan vitamin ve mineraller bakımından zengin olup vücut hücrelerini korur, modunu pozitif olarak etkiler.

3- YAĞLI BALIK:

Balık da diğer mod yükselten destekleyicilerden. Protein, demir ve diğer vitamin, mineralleri içerdikleri için sağlıklı yağ deposu olduğu kesin. Buzdolabında somon, tuna, sardalya gibi balıklara yer aç. Haftada en az iki porsiyon tüket.

4- KIRMIZI ET:

Haftada 2 veya 3 porisyon protein almak gerek. Kırmızı et en iyi kaynak. Ayrıca tavuk, hindi, yumurta, kuru yemiş, mercimek gibi kırmızı ete alternatif besinler de yiyebilirsin.

5- ÇOK TANELİ EKMEK:

Şişkinlikten bahsedeceksek, bu dönem boyunca bu konuda yapabileceğin pek bir şey yok. Çok su içmek ve lifli beslenmek, şişkinliği azaltmada yardımcı olabilir.