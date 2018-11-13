REGL DÖNEMİNDE YAPABİLECEĞİN EGZERSİZLER

Regl olduğunda hangi egzersizleri yapabileceğini öğrenmek istiyorsan, bu haberimiz tam da sana göre!
Regl olduğunda değil yoğun egzersiz yapmak, parmağını bile kımıldatacak enerjin olmuyorsa kendine yüklenme. Bu dönemde östrojen ve progesteron seviyendeki ciddi düşüş, hâlsizliğe ve yorgunluğa sebep olur. Yoga veya mat pilates gibi daha düşük yoğunluklu egzersizlere yönel ve HIIT ya da CrossFit gibi ağır yüksek yoğunluklu egzersizleri, regl sonrası enerji patlaması yaşadığın döneme bırak.
Egzersiz Eğitmeni Kayla Itsiness da bu dönemlerinde çabuk yorulduğu için dayanıklılık egzersizlerinden kaçınıyor ve birkaç gün boyunca sadece yürüyüş ve esneme hareketleri yapıyor. Kayla’nın bu videosu senin için esin kaynağı olabilir:
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Can you train your abs when you have your period? Yes, you can…. BUT it all depends on how you feel! I’m definitely more bloated during my period, I don’t feel like jumping around and I get tired easily! If you are a person who gets super painful periods, I would avoid resistance training and just WALK and stretch for a few days! If you have one good month and one bad month (like me) and you feel like you can train in your good month – go for it!! Here’s a few exercises you can do anywhere! Try 3-4 rounds ❤️❤️ For my full 28 minute workouts, visit www.kaylaitsines.com/app