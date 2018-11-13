REGL DÖNEMİNDE YAPABİLECEĞİN EGZERSİZLER





Regl olduğunda hangi egzersizleri yapabileceğini öğrenmek istiyorsan, bu haberimiz tam da sana göre!

Regl olduğunda değil yoğun egzersiz yapmak, parmağını bile kımıldatacak enerjin olmuyorsa kendine yüklenme. Bu dönemde östrojen ve progesteron seviyendeki ciddi düşüş, hâlsizliğe ve yorgunluğa sebep olur. Yoga veya mat pilates gibi daha düşük yoğunluklu egzersizlere yönel ve HIIT ya da CrossFit gibi ağır yüksek yoğunluklu egzersizleri, regl sonrası enerji patlaması yaşadığın döneme bırak.

Egzersiz Eğitmeni Kayla Itsiness da bu dönemlerinde çabuk yorulduğu için dayanıklılık egzersizlerinden kaçınıyor ve birkaç gün boyunca sadece yürüyüş ve esneme hareketleri yapıyor. Kayla’nın bu videosu senin için esin kaynağı olabilir:



