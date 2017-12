REGL DÖNEMİNDE SEN HANGİSİNE DÖNÜŞÜYORSUN?

O malum günlerde tatlı bir şeyler için canını bile verebilecek duruma geliyorsun. Ama bu duyguya engel olmak senin elinde. Önce bunun nedenini, sonra da bu duyguyla nasıl baş edebileceğini öğren.

Yazı: Diyetisyen Dilara Koçak

Menstürasyon döneminden bir, iki hafta önce başlayıp bu dönemin sonlanmasıyla ortadan kaybolan sıkıntılar her kadını farklı etkiliyor. Neden ortaya çıktığı ve nasıl tedavi edileceği konusunda henüz net bir bilgi yok ama hormonların insanlar üzerindeki etkisi gerçekten çok önemli.

Menstrüel döngünün ikinci yarısında (adet görmeye yaklaşırken) östrojen, progesterona oranla en düşük oranda bulunuyor ve bu zaman dilimi de ruh hâlindeki oynamaların, aşermelerin ve yeme krizlerinin en yoğun yaşandığı dönem. Bu durum her bireyde farklı etki gösteriyor. Bakalım sen aşağıdakilerden hangisine dönüşüyorsun?

GERGİN KEDİ

Sinirlerin çok gergin ve her şey üzerine geliyormuş gibi hissediyorsun. Sakin ol: Bu durumu tetikleyen şey yalnızca hormonların ve bu geçici bir durum. Aslında östrojen için “doğal antidepresan” diyebiliriz çünkü mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini etkiliyor. Yani düşük östrojeni, düşük serotonin olarak da düşünebilirsin. Vücudundaki serotonin üretimi düştüğünde de genellikle karbonhidrat ve şeker açısından zengin yiyeceklere aşermeye başlarsın (örneğin çikolata). Ama sakın buna kanma.

YILGIN BALIK

Her şey birbirine karışmış gibi geliyor ve kendini baskı altında hissediyorsun. Bu durumda stres düzeyin artıyor ve iştahın da bu durumdan etkileniyor. Duygusal açlık ile fizyolojik açlığın birbirine karıştığı birçok duygu var; içinde bulunduğun dönemi rahat ve sorunsuz geçirmek için farkındalığını arttırmaya çalış. Durumu kabullen ve sakin ol. Enerji değeri iyi ancak yüksek yağ ve şeker içermeyen besinleri seçmeye çalış.

AĞLAYAN ÇİÇEK

Duygusal durumunun çok hassas olduğu günler geçiriyorsun, her şey gözyaşı dökmene sebep oluyor. Sürekli kendini sorguluyorsun ve korkuların daha fazla açığa çıkmış durumda. Sakin ol ve bu dönemin geçeceğini düşünüp kendini güçlendirmeye çalış. Mutluluk hormonu serotoninin bağlantılı olduğu bir başka hormon ise melatonin. İyi uyumana yardımcı olan melatonin hormonunun eksikliği de serotonin üretimini düşürüyor. Uykusuzluk aynı zamanda stres de yaratacağından dolayı bol bol uyumaya bak.



İŞTAH CANAVARI

Kendini tanımakta zorluk çekiyorsun. İştahın çok açık, çok sinirlisin ve hiçbir şeye tahammül edemeyecek durumdasın. Ama hormonlarının oyununa gelme. Sakin ol, derin bir nefes al ve en değerli hazinen olan bedenini iyi beslemek, kendini daha iyi hissetmek için önerilerime kulak ver:

• Kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru erik, içerdikleri doğal şeker ve lifler sayesinde insülin hormonunu çok fazla uyarmaz ve kendini daha iyi hissetmeni sağlar.

• Balık yağındaki Omega-3 yağ asidinin en depresif durumlarda bile insana yardımcı olduğuna dair gittikçe çoğalan kanıtlar var. Elinden geldiğince Omega-3 tüket. Ceviz de bunun için çok iyi bir kaynak.

• Eğer bu dönemde bir, iki kilo fazlan oluyorsa ve şişlik hissediyorsan tuz tüketimini azalt. Bunun için, tuzlu peynir, zeytin, soya sosu, turşu ve tuzlu soslardan da uzak dur. Ödem oluşumuna karşı sodyum ve potasyum dengesi çok önemli. Potasyum kaynağı olan kuru kayısı, muz ve patates sana iyi gelecek. Veya bir bardak tarçınlı ılık süt, bir muz ile 10-15 badem/fındık da seni rahatlatacak.

• Düzenli egzersiz yap. Egzersiz sırasında salınan endorfin hormonunun mutluluk vereceğini unutma.

• Şeker ve şekerli yiyecekler, kafein ve alkolden uzak dur. Bunun yerine melisa, papatya gibi bitki çaylarını tercih et. Az şekerli meyve suyu ve kuru meyveler ile şeker ilave etmeden hoşaf kaynatabilir veya taze meyve ile komposto yapabilirsin.

• Uyku düzenine dikkat et, mutlaka sekiz saat uyumaya çalış.

• Stresini azaltmak için kendine göre çözümler geliştir. Sıkıntılarını arkadaşlarınla paylaşmaya çalış.

• Sigara içme.

• Magnezyum (günlük 400 mg), B6 Vitamini (günlük 50-100 mg) ve E Vitamini (günlük 400 IU) alımının regl öncesi sendromunu azalttığı yönünde çalışmalar var. Bu vitamin ve mineraller açısından zengin besinleri tercih et. Örneğin yeşil yapraklı sebzeler, badem, brokoli ve yağsız dana eti gibi.

• Kansızlığın varsa; kuru üzüm, kuru kayısı ve kırmızı et tüketimini, C Vitamini ile birlikte arttırmalısın.

• Ve tabii ki serotonini arttırmanın başka yolları da var: İyi bir cinsel hayat, arkadaşlar, evcil bir hayvanının olması, bir gruba ait olmak, birilerine yardımda bulunmak kendini mutlu hissetmene yardımcı olacak. Hayat tarzın, ruh hâlini en az beslenmen kadar etkiliyor, bunu unutma. Kendini ihmal etme ve seni iyi hissettiren şeylere daha fazla vakit ayır.

ÖDEMİNİ AT

Aşırı şiş hissettiğinde vücudundaki fazla suyu atmak için 1,5 litre su ile 1 demet maydanoz, yarım limon, 1 çay kaşığı toz zencefil ve 1 dal kabuk tarçını kaynat. Süzdükten sonra 1 tatlı kaşığı bal ekleyip gün boyu iç. Her gün yeniden tekrarlayabilirsin; sıcak veya soğuk içmek senin tercihine kalmış.