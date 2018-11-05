REGL DÖNEMİNDE SEKS





Regl döneminde seks yapmanın bir zararı var mı? Peki libidonu nasıl etkiliyor? Tüm bu soruların yanıtları, haberimizde saklı!

Öncelikle kulağa geldiği gibi iğrenç bir durum olmadığını belirtelim. Hatta yüzde 50 ihtimalle sekse en çok ihtiyaç duyduğun anların keyfini kaçırıyor olabilirsin. Regl döngüsü hesaplama uygulaması olan Clue’nun yaptığı bir ankete göre, kadınların yaklaşık yarısı regl döneminde seksten uzak duruyor. Kendini kısıtlamana gerek yok! Araştırmalar, orgazmın regl kramplarına, baş ağrısına ve moduna iyi geldiğini gösteriyor.

Seks Terapisti Dr. Holly Richmond, bu dönemde seksin partnerinle daha yakın hissetmeni ve daha çok zevk almanı sağladığını belirtiyor. Çarşaflar konusunda da endişelenme: Yatağa koyu renk bir havlu serebilir ya da doğrudan duşa geçebilirsiniz.

