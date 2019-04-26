Regl döneminde kilo almak, senin de sinirlerini yeterince bozmuyor mu?

Sadece senin başına gelmiyor. Regl döneminde, tartıdaki rakamlar gerçekten de yukarıya fırlayıveriyor.

Jinekolog Dr. Natasha Johnson, bazı kadınların bu dönemde 2.5 kiloya kadar alabildiklerini belirtiyor. Johnson’ın meslektaşı Mary Jane Minkin ise “Mesele şu ki, PMS semptomlarına neyin neden olduğu hakkında hiç kimsenin bir fikri yok.” diye ekliyor.

Bilim bu denli tıkanmış olamaz. Ancak, bazı doktorların bu konular hakkında bazı teorileri bulunuyor. Mesela mı? İşte regl döneminde kilonda meydana gelen artışa yol açabilecek 5 etken:

1- Östrojen meselesi

Kadınların seks hormonu olan östrojen, adet döneminin başlamasından hemen önce en üst seviyeye çıkıyor. Yüksek östrojen seviyesi ise dolaylı yollarla vücudunda su tutulmasına yol açabiliyor. Buna bağlı olarak kendini daha şişkin hissediyor ve sudan oluşmak üzere biraz kilo alıyorsun. İyi haber ise şöyle: Adet başlangıcı ile birlikte östrojen seviyen düşüşe geçiyor.

2- Progesteron meselesi

Bu konuda rol alan bir diğer hormon ise progesteron. Menstrual döngünün ikinci evresinde yükselişe geçen projesteron hormonu vücutta su tutulması, su kütlesinde artış ve göğüslerde duyarlılık gibi sonuçlar doğuruyor. Bazı kadınlar, bu hormonun etkisiyle göğüslerinin en büyük halini aldığını gözlemliyorlar. Proegsteron, kan damarlarındaki sıvıların dokulara gitmesini sağlıyor ve seni belki de hamileliğe hazırlamaya çalışıyor. Hamile kalmazsan, progesteron seviyesi düşüşe geçiyor ve vücudun normale dönüyor.

3- Aşermeler…

Regl döneminde canının brokoli çekmediği ortada. Aklında sürekli şekerli ya da tuzlu şeylerin hayali dolanıyor. Ancak tam tersine, bu dönemde ihtiyacın olan besinler tuzlular ya da tatlılar değil. Şekerlemeler, tuzlu cipsler ya da basit karbonhidratlar, adet döneminde vücudunda su tutulmasına yol açıyor.

4- Regl sancıları

Regl sancılarını atıştırmalarının (çikolatalardan ve dondurmalardan bahsediyoruz) yatıştırmasını umuyorsan, bu dönemin sonunda biraz kilo alman da mümkün. Eğer halihazırda kilo vermeye çalışıyorsan yeteri kadar su içtiğinden, yağsız protein yediğinden ve beslenme konusunda akıllı davrandığından emin olmalısın.

5- Antrenmansız kalmak

Kendini uyuşuk, şişkin ve yorgun hissediyorsun. Seni çok iyi anlıyoruz. Fitness salonunun yolunu tutmak, bu dönemde aklındaki en son şey olsa bile, regl döneminde egzersiz yapmak, tartıdaki rakamların sabit kalmasını sağlayabilir. Ayrıca, endorfin salgısı sayesinde kramplardan da korunabilirsin. Eğer egzersiz yapacak halin hiç yoksa da yapacak bir şey yok tabii.