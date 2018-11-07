REGL AĞRILARINDAN KURTULMANIN YOLLARI





Yeni bir araştırmaya göre, vücudundaki üç ana basınç noktasına akupresür yöntemi ile masaj yaparak regl ağrılarını azaltabilirsin.

Oturur pozisyondayken, aşağıda belirtilen her noktaya birer dakika boyunca ufak dairesel hareketlerle masaj yap. Masajı bu bölgelerin hem sağ hem de sol taraflarına yapmalısın. Unutma: Basınç uygularken hafif bir karıncalanma hissetmen gerekiyor.

1. İşaret parmağı ekleminle el bileği ekleminin tam ortasını bulabilmek içini elini düz bir şekilde tut. Sonra diğer elinin başparmağıyla, tam o noktada bulunan kasa basınç uygula.

2. Ayak bileğinin iç tarafındaki kemiğin dört parmak üstünü bul. Başparmağını kaval kemiğinin biraz arkasında bulunan bu bölgeye bastırarak masaj yap.

3. Ayakların yere basarken ilk iki ayak parmağının ortasını bul, bu bölgenin aşağısında kalan iki parmak genişliğindeki bölgeyi başparmağınla basınç uygulayarak ovala.



