REFLÜ GERÇEKLERİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





Midendeki ekşime ve yanmayı dikkate al. Zira yaygın olarak görülen reflü; ülser, koroner kalp hastalığı ve safrakesesi taşı gibi başka hastalıkların habercisi olabiliyor.

Mide yanmasını dikkate al

Op. Dr. Şerafettin Özer, Reflü (GÖRH) hastalığının evrensel olarak kabul edilen bir tanımı bulunmadığını belirterek “Hastalığı belirtilerine göre tanımlamak en basit yaklaşımdır. Ancak mide ekşimesi (mide yanması) ve mide asidi geri kaçması gibi reflü göstergesi olduğu düşünülen belirtiler toplumda çok yaygındır ve birçok kişi bunları normal olarak değerlendirir ve tıbbi yardım aramaz” dedi.

Başka hastalıkların belirtisi olabilir

Bu belirtilerin yemek borusu darlığı, diffüz özofageal spazm, özofagel karsinom, mide çıkışı darlığı, safra kesesi taşı, gasrtrit, duodenal ülser, koroner kalp hastalığı gibi başka hastalıklarda da görülebildiğine dikkat çeken uzmanlar, bu belirti ve şikâyetler görüldüğünde muayene ve incelenmesi tanı için çok önemli olduğunu belirtiyor.

Yaşam kalitesini düşürüyor

Reflü hastalığının gece belirtileri üzerine yapılan çalışmada toplumda yaklaşık 5’te 1 oranında haftada en az 1 kere gece mide ekşimesi ve mide yanması olduğuna dikkat çeken uzmanlar, mide ekşimesi olanların % 80’inin gece, % 65’inin hem gece hem gündüz şikâyetleri olduğunu, %63‘ü uykuya dalışının ve ertesi gün işlerinin etkilendiğini, %72’si reçeteli ilaç kullandığını ve yaklaşık yarısının (%45) güncel tedavilerin bütün belirtileri rahatlatmadığını belirtiyor.

Sistemdeki sorun reflüye yol açıyor

Yemek borusu ile mide birleşiminde bir yüksek basınç bölgesi bulunuyor, normal zamanda bu bölgenin kapak görevi yapıyor. Op. Dr. Özer, “Bu bölgede halka şekilli askı kas yapısı ve tutturucu liflerden oluşan özelleşmiş bir kalınlaşma vardır. Bu kaslar yutma işlemi yapılırken gevşer, besin borusunun mideye geçişine imkân sağlar; ek olarak, mide duvarı gaz ve sıvı ile gerildiğinde açılır gazın çıkmasına (geğirme) izin verir. Bu sistemin görevini yapamaması GÖRH’e sebep olmaktadır. Mide suyunun, yemek borusuna doğru ters akımına karşı direncin kaybolmasıdır. Bağırsak Kanunu’na göre akım ağızdan anüse doğrudur” diyor.

Aşırı yemek mide duvarlarının gerilmesine yol açıyor

Aşırı yemek yeme ve yüksek yağ içerikli beslenme alışkanlığına bağlı olarak mide boşalmasının gecikmesinin mide duvarlarının gerilemesine sebep oluyor. Meydana gelen bu gerilme, genişlemiş mide duvarları tarafından kapağın kapatılamamasına neden olur ve yemek borusunun mide sıvısına mağduriyetiyle sonuçlanır. Tekrarlayan maruziyet inflamasyon ve mide girişinde yapı değişikliğine neden olur. Özofajit (yemek borusu iltihabı) ve kardit görülür. Hasta bu durumu yutkunmayı arttırarak dengelemeye, tükürük sıvısının geri kaçan mide suyunu nötralize ederek reflünün oluşturduğu rahatsızlığı yatıştırmaya çalışır. Artan yutkunma, hava yutma, karında şişkinlik ve geğirme ile sonuçlanır. Bu durum mide gerilmesini arttırarak yemek borusunun maruziyetini, tekrarlayan hasarını arttırarak bir kısır döngü yaratır.

İşte sana reflüden korunmak için birkaç öneri…

Yatak başını yükselt,

Vücudu saran kıyafetler giymekten kaçın,

Az ve sık ye,

Uyuma vaktinden kısa bir süre önce yemek yemekten kaçın,

Alkol, kahve, çikolata gibi basınç azaltan besinlerden uzak dur,

Akşamları karnını doldurma.

