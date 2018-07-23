REEBOK MUDRACE’TE 500’DEN FAZLA SPORCU YARIŞTI!





Spor, çamur ve eğlencenin birleştiği koşu festivali Reebok Mudrace, 22 Temmuz Pazar günü, Yeşilvadi Şile’de sporseverlerle buluştu. Biz de WH olarak ordaydık!

Gün boyunca yetişkin ve çocuk sporcular, çamur ve zorlu engellerle donatılmış iki farklı parkurda yarıştı. Fitness tutkunları, doğayla iç içe keyifli bir patikada kendilerine meydan okudu. Yarışmacılar finish çizgisine çamur içinde büyük bir mücadelenin ardından ulaştı. 5K boyunca 20’den fazla engeli aşarak yarışan koşuculardan Mustafa Araç ve Seda Kurtuldu birinci olurken, 7-9 yaş kategorisinde Kuzey Başol ve Yasemin Çatmaz birinci oldu; Efe İşler ve Duru Ak ise 10- 12 yaş kategorisindeki kazananlar oldu.

Yarışların yanı sıra festivalde, training alanında yoga, pilates, zumba gibi aktiviteler, müzik performansları, söyleşiler ve çeşitli workshoplar gerçekleştirildi. Çocuklar için birbirinden farklı arazi ve hava koşullarında yaptıkları oyun ve atölyelerle dikkat çeken “Sınır Tanımayan Çocuklar”, Mudrace’in ruhuna uygun aktivitelerle yer aldı. Mudrace yarışlarının 7.si, “Be More Human” mottosuyla insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmeye teşvik eden öncü spor markası Reebok ana sponsorluğunda organize edildi. Etkinliğin ikincisi ise Eylül ayında Kilyos’ta gerçekleştirilecek.

Rakamlarla Reebok Mudrace!

– Çamur yapmak için 150 ton su, 1 ton buz, 4 ton demir ve 3 ton ahşap malzeme kullanıldı.

– 80 m3 hafriyat yapıldı.

– 9’u çamurlu olmak üzere toplam 21 engel yer aldı.

– Gün sonunda toplam 2.270 km mesafe koşuldu ve 287.000 kalori yakıldı.

– Temizlenme duşlarında 65 ton su tüketildi.

– Yarışma boyunca ısınma ve ceza olarak 11.000’den fazla burpee yapıldı.

– Kurulumda 215 kişi çalıştı. Organizasyon günü ise 110 görevli yaklaşık 1.650.000 adım attı.

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