REEBOK MUDRACE İLE #CAMURABULAS





Spor, çamur ve eğlencenin birleştiği koşu etkinliği Reebok Mudrace, 22 Temmuz Pazar günü, Yeşilvadi Şile’de sporseverlerle buluşuyor. Mudrace yarışlarının 7.si, “Be More Human” mottosuyla insanı fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak geliştirmeye teşvik eden öncü spor markası Reebok ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek. Yarışların yanı sıra çocuklar için atölyeler, müzik performansları ve çeşitli workshopların yer alacağı etkinlik fiyatları 75 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Kayıt olmak için: http://www.reebokmudrace.com/

Mudrace hakkında

Her yaştan katılımcının farklı parkurlarda çamur engellerini aşarak yarıştığı Mudrace parkurları, fitness dayanıklılığı esas alınarak hazırlanıyor. Yetişkinler ve çocuklar için ayrılmış iki farklı alan yer alıyor. Spor ve eğlenceyi bir araya getiren yarış, senede iki kez gerçekleştiriliyor.

Reebok hakkında

Reebok, merkezi Boston’da bulunan, dünyanın önde gelen fitness ve lifestyle ayakkabı, spor giyim ve ekipmanı markasıdır. Önemli bir fitness mirasına sahip Reebok, fit kalmayı seçen sporseverlere her yerde ulaşır; training, yürüyüş, dans, yoga, aerobik fark etmeksizin sağlıklı yaşam yolculuklarında eşlik eder.

Reebok Classics, markanın fitness ve lifestyle birlikteliğinin köklerini temsil eder. Adidas’ın yan kuruluşu olan Reebok, CrossFit ve CrossFit Oyunları’nın global giysi tedarikçisi, Reebok Spartan Yarışı’nın resmi sponsoru, UFC’nin küresel giyim üreticisi, Reebok Ragnar Relay serisinin baş sponsoru ve Les Mills’in özel kıyafet sağlayıcısıdır.

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