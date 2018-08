RAMİL GULİYEV’İN İLHAM VERİCİ DİSİPLİNLİ YAŞAMI

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 200 metrede 19,76’lık derecesiyle şampiyona rekoru kıran 28 yaşındaki milli atletimiz Ramil Guliyev, altın madalyanın sahibi oldu. 2017 Londra Dünya Şampiyonası’ndan da bir dünya şampiyonluğu olan Guliyev, şimdi de büyük bir rekor kırarak ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Azerbaycan kökenli Türk sprint atlet Ramil Guliyev, hazırlık süreci ve beslenmesine dair merak ettiğimiz soruları cevapladı. İşte ilham verici bu disiplinli yaşamın sırları.

Sizi ilgiyle takip edenlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de antreman detaylarınız. Günde ne kadar kalori harcıyorsunuz ve buna hangi aktivite halkaları / günlük hedeflerle ulaşıyorsunuz?

Normal bir antreman günüm, hazırlık sezonunda çift antreman şeklinde geçiyor. Sabah ve akşam olmak üzere günde en az altı saatlik bir çalışma oluyor. Fitness ve ağırlık çalışırken, bazı günler daha da uzun sürebiliyor. Tabii ki, yarışma sezonu içerisinde daha az idman yapıyorum çünkü yarışa gelince vücudun daha dinlenmiş olması gerekiyor. Bu sebeple de antreman sayısı çift değil tek yapılmakta. Yarıştan önce dinlenmek de önemli.

Beslenme konusu ise şöyle ilerliyor.

Antreman zamanı her üç, dört haftada bir, kan tahlilleri verip, her zaman vücutta eksiklik var mı yok mu diye kontrol ediliyor. Tabii ki, diyet de yapıyorum, vücut yapım için işe yararlığı kanıtlanmış beslenme şekliyle ilerliyoruz. Haşlanmış yemekleri daha çok tercih ediyorum. Izgara yemekler biraz karaciğere ağır geldiği için onları tüketmemeye çalışıyorum. Günde ortalama 8000 kalori harcıyorum ve o kadar geri almaya çalışıyorum. Rakam biraz fazla ama bu dengeyi sağlamadan ertesi gün idman için daha zor toparlanılır.

Genelde aktivite halkalarına da çok dikkat etmiyorum. Antreman halkaları, günde iki çalışmada kapanabiliyor. Bir antreman zamanı ikiden fazla çalışma oluyor, günde an az 20.000 adım atıyorum, dinlenme günleri de bu sayı zaten çok düşüyor, o yüzden dinlenme günleri de aktivite halkaları kapanmıyor. Ama genelde esas olarak halka kapanıyor tabii. Bu aktivite halkaları, profesyonel olarak sporla uğraşmayan insanlar için hesaplanıyor, o yüzden bizler için biraz az geliyor.

Antremanlarınızda düzenli olarak Apple Watch’u kullanıyor musunuz?

Apple Watch çok hafif olduğu için koşarken hissetmiyorum kolumda, o yüzden onu kullanmak bana için çok uygun geliyor. Özellikle de idmanlarda nabız ölçme özelliğini kullanıyorum. Esas olarak koşu çalışma antremanları yaparken de, o zaman daha çok nabız ölçülerine, dinlenme aralarına, koşu sürelerine bakılıyor. Apple Watch tek başına yettiği için o yüzden ekstradan başka uygulamalara ihtiyaç duymuyorum.

Antremanlarınızda motive olmak için müzik dinlemeyi tercih ediyor musunuz? Ya da kendinizi kısa bir süreliğine de olsa her şeyden uzaklaştırmak için dinlediğiniz parçalar var mı?

Bazı zamanlar idman vaktinde çok canlı müzik dinliyorum. Enerjisi yüksek her müzik olabilir. Her idmanda da değişiyor dinlediğim parçalar. Özel bir şarkıcı ya da parça tercihim yok hatta bazı zamanlarda klasik müzik de dinliyorum, zihnen dinlenmek için.

Peki, sizin favoriniz olan ve antremanlarınız boyunca da yararlandığınız uygulamalar nelerdir?

İdmanlar için genelde ekstradan uygulamalarla çalışmıyorum çünkü zaten Apple Watch’un kendisinde olan uygulamalar bana oldukça uygun geliyor, o yüzden ekstra bir şeye ihtiyaç olmuyor. Bana esas olarak, günlük ne kadar spor yaptığımı göstersin, nabız ölçülerini ve dinlenme araları verileri alsın, bu çok daha önemli. Mesela; mesafe koşucusu olsaydım, daha fazla uygulama gerekebilirdi. Şu an antreman akışım için sadece Apple Watch’un içeriğindekiler yeterli olmakta, ölçmekte zorlandığımız verileri bize doğru bir şekilde veriyor.

Okuyucularımızı harekete geçirecek bir uygulama önermenizi istesek…

Apple Watch’u takın, sokağa çıkın ve koşmaya başlayın. Ekstra başka hiçbir uygulamaya gerek yok zaten. Saatte ihtiyacınız olan bütün her şey yüklenmiş bir şekilde hazır, geriye sadece idmana başlamak kalıyor. Unutmayın ki, siz idmanı isteksiz yaparsanız, hiçbir uygulama size yardım etmez.

Vücudunuzu rahatlatmak ve zihninizi dinlendirmek için başvurduğunuz pratik yollar nelerdir?

Vücudumu rahatlatmak için idmandan sonra genelde, soğuk havuza giriyorum ve iki dakika kadar kalıyorum sonrasında biraz çıkıp, dinlenip tekrar soğuk suya giriyorum iki dakika daha. Bu prosedürden sonra sinir istemi toparlanıyor ve hem kafa olarak hem de kaslar açısından bir rahatlama söz konusu oluyor. Bunu evde siz de deneyebilirsiniz. Küvetin içine buz ve su koyup aynı uygulamayı tekrarlayabilirsiniz. Sağlık için bu çok önemli. Profesyonel ve amatör sporcular buzla mutlaka çalışır.

Profesyonel olarak olmasa da sporu hayatının bir parçası haline getirmek isteyenler için önerileriniz neler olur?

Bence her insanın hayatında spor olması lazım. Her ne iş yapıyor olursanız, spor sizin dayanıklılığınızı ve motivasyonunuzu artırır. Aynı zamanda yaptığınız işi daha kaliteli bir şekilde yapmanızı sağlayan önemli noktalardan. Spor sonrası kendini daha iyi hissetmeye başlarsınız.