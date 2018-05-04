RAMAZANDA NASIL BESLENMELİSİN?





Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için yapman gerekenler haberimizde…

Bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında, oruç tutma süresi birçok ilde 17 saat civarında seyredecek. Vücudun uzun saatler susuz kalmasının yanı sıra, havaların ısınmasıyla birlikte ter yoluyla kaybedilen sıvının da artacak olması, suyun önemini bir kez daha artırıyor. İftar ile sahur arasında bol miktarda sıvı tüketmek ve doğru gıdalarla beslenmek önem teşkil ediyor.

1- Yemekle birlikte su tüketilmesinde hiçbir sakınca yok. Bu nedenle iftarını su ile açıp yemek bitimine kadar bir litre, yemekle uyku arasında 1 – 1,5 litre ve sahurda da bir litre su içmeye özen göster. Böylece 3 – 3,5 litre su içmiş ve vücudunun ihtiyacını karşılamış olacaksın.

2- Su tüketimini cazip kılmak için sürahine ikiye bölünmüş 4 – 5 çilek, çubuk tarçın ve birkaç dal taze nane ekleyebilirsin.

3- Çay, kahve meşrubat gibi içecekler suyun yerini tutmadığı gibi, tam aksine idrarda artış yaparak vücuda su kaybettiriyor. İftardan bir süre sonra açık çay veya bir kahve içebilirsin ancak bunların yanında mutlaka büyük bir bardak su tüketmelisin.

4- Vücudun elektrolit dengesini sağlayabilmesi için, suya ek olarak kafein içermeyen bitki çayları, ayran, kefir, maden suyu, şekersiz veya az şekerli hoşaf ya da komposto tercih edilebilir.

5- Sahurda kahvaltı yapacaklar, az yağlı peynir ya da lor peyniri, az tuzlu zeytin ve mevsim sebzelerinden söğüş tabağı tüketebilir. Tercihi yemek olanlar için ise söğüş et, zeytinyağlılar, yağsız yoğurt, tam taneli ekmekler ve mevsim meyveleri doğru tercih olacaktır.

6- Her ne kadar uykun olsa da, sahurdan hemen sonra yatmamaya özen göster. Sindirimin bitmesi için vücuduna biraz zaman tanıman gerekir.

7- İftariyelik olarak beyaz peynir veya kaşar, hurma, birkaç zeytin, tam buğday veya çavdar ekmeği, gün boyunca düşen kan şekerini dengeler.

8- Ana yemek olarak ızgara ya da fırında pişmiş tavuk ve balık yemekleri veya kuru baklagiller tüketebilirsin. Zeytinyağlı sebze yemekleri de, sıcak havalarda vücudunun posa ihtiyacını karşılayacaktır.

9- Kalsiyum ve protein almak için sofranda cacık, haydari, yoğurt veya ayrana yer açmalısın.

10- İftardan sonra idrar çıkışlarını takip et. İdrar rengin açık berrak veya soluk sarı civarında bir renge döndüyse gün içinde kaybettiğin suyu telafi ediyorsun demektir.

