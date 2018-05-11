RAMAZANA YÖNELİK BESLENME TÜYOLARINI BİZDEN AL!





Ramazan’a yönelik beslenme tüyoları almak için okumaya devam et.

Ramazana çok az kaldı. Sahurda ağır yiyeceklerden kaçınman, hafif ya da kahvaltılık gıdaları tercih etmen önem teşkil ediyor. Metabolizma hızının yavaşlaması, iftar ve sahur vakitlerinin günün daha az hareket edilen zamanlarına denk gelmesi ve kan şekeri düşüşüne bağlı olarak tatlılara karşı isteğin artmasıyla bu ay kilo alabilirsin. Mideni iftarda ve sahurda çok fazla yemekle doldurmaman gerekiyor. Zira bu durum, tansiyonunun yükselmesine ve metabolik hormonların hızlı salgılanmasına sebep oluyor.

Uz. Dyt. Yeşim Temel Özcan, iftar ve sahur öğünlerine yönelik bazı önerilerde bulunuyor. Kulak vermende fayda var:

– Tercih edilen yemeklerin mümkün olduğu kadar hafif ve tok tutucu gıdalardan oluştuğuna dikkat et. En tok tutan gıdalardan biri yumurta Et, tavuk, balık ve mutlaka 1 avuç kuruyemişle protein desteği almalısın.

– Gün içinde susuzluk yaratmaması adına tuz oranı düşük gıdaları seçmelisin. Omlet, menemen ya da taze sebzelerle birlikte yapılan kahvaltı senin için ideal.

– Açlık hissi insülin salınımıyla doğru orantılı. Dolayısıyla insülini tetikleyen işlenmiş rafine karbonhidratların (açma börek, pilav, pide, makarna, simit gibi) özellikle sahurda alınmaması gerekiyor. Zira bu gıdalar gün boyu baş ağrısı ve dengesiz bir insülin salınımına sebep oluyor.

– Omega 3 oranı bu dönem düşeceği ve balık tüketimi azalacağından, Omega 3 – Omega 6 dengesi bakımından ek balık yağı tüketmelisin.

– Ramazan ayında kişinin tatlı ihtiyacı arttığı bir gerçek. Bu gereksinim kalorisi azaltılmış tatlılarla giderilmeli, yağlı ve şerbetli tatlılar yerine meyvenin kendi şekeriyle hazırlanmış hoşaf, komposto veya sütlü tatlıları tercih etmelisin.

– Bu dönemde su tüketimi azalacağından ve vücut ritmi bozulacağından kabızlık sorununu aşmak için probiyotik besinler, fermente sebzeler ve kefir ile bağırsak florasını desteklemen gerekiyor.

– Su içmek bağırsak ve böbreklerin çalışmasını hızlandırıyor. Ancak yemek esnasında su içmek, sindirim sistemini bozabilir çünkü mide enzimlerini seyreltiyor.

– İftar sırasında yemekle birlikte çay ve kahve içmek yemeklerden alınan vitaminleri öldüreceğinden bu içecekler yemekten bir süre sonra tüketmelisin.

– Hazım açısından besinlerin iyi çiğnenmesi, çok sıcak olmaması ve yavaş yavaş yenmesi öneriliyor. Bağırsak hareketliliği için yemekten 1-2 saat sonra kısa bir yürüyüş yapmalısın.



