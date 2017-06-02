RAMAZAN AYI BOYUNCA DOĞRU BESLENMEK ELİNDE





Ramazan ayı hem ruhsal hem de bedensel olarak arınacağınız yani doğal olarak uygulanan bir detoks dönemidir. Burada öne çıkan en önemli detay vücudu yormadan bu dönemin nasıl geçirileceği sorusudur.

estethica’nın başarılı Beslenme Uzmanı ve Psikoloğu Diyetisyen Nazlı Yüksel Dönmez, doğru beslenme yöntemiyle Ramazan ayı boyunca kilo almadan sağlıklı bir ay geçirmenin mümkün olduğunu anlatıyor.

Sahurda süt ve süt ürünlerini tüketin

En çok merak edilen konulardan biri de Ramazan ayında kilo vermenin mümkün olup olmadığı konusudur. Estethica’nın başarılı uzman diyetisyeni Nazlı Yüksel Dönmez, bu konuya şöyle açıklık getiriyor. “Ramazan ayında doğru beslenilir ve yeme içme düzenine dikkat edilirse zaten vücutta ister istemez kilo kaybı yaşanacaktır. Burada önemli olan iftarla sahur arasında geçen süreye dikkat edilmesi ve sahur öğününün asla atlanmamasıdır. İftar ve sahur saatlerinin arasında çok saat olmaması ve bu nedenle sadece iftarda yapılan öğünle ertesi günü geçirme yanlışlığı kilo kaybından çok kilo almaya neden olmaktadır. Çünkü 24 saatte sadece bir kez beslenmek hem metabolizma hızını yavaşlatacak hem de vücudun gücünün ve bağışıklık sisteminin düşmesine neden olacaktır. Bu nedenle sahur asla atlanmamalı ve mutlaka yapılmalıdır. Geç saatte yiyecek ve içeceğin tüketildiği sahur saatinde mutlaka protein ağırlıklı besinler yer almalı, başta yumurta olmak üzere süt ve süt ürünleri sahur öğününde tercih edilen gıdalar olarak tercih edilmelidir. Özellikle yumurtanın 6 saate kadar tok tutucu özelliğiyle açlık hissiniz minimum düzeye iner Protein ağırlıklı beslenme hem vücutta yağ depolanmasının önüne geçecek hem de uzun süre tok hissetmenizi sağlayacaktır”.

Dönmez; sahur sofralarında uzak durulması gereken besinlerle ilgili ise özellikle salamura, şarküteri ürünleri ve zeytin gibi tuz oranı yüksek gıdalardan uzak kalınması gerektiğinin altını çiziyor. Tuz oranı yüksek gıdaların su ihtiyacını artırmasının ertesi günü olumsuz etkileyeceğini belirten Nazlı Yüksel Dönmez genel olarak, tuzsuz peynir, yumurta, kuru yemiş, süt ve yoğurt gibi protein içeriği zengin ve tam tahıllı ekmek, yulaf, bol yeşillik, meyve, kuru yemiş gibi lif içeriği yüksek besinlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Ramazan pidesini avuç içi kadar tüketin

Nazlı Yüksel Dönmez, ideal bir iftar için izlenmesi gereken yolu ise şu sözlerle açıklıyor. “Orucunuzu mutlaka bir bardak suyla açmalısınız. Sonrasında çorba ve salatayla devam etmeli en son ana yemeğe geçmelisiniz. Ramazan pidesini avuç içiniz kadar tüketmeli, tatlı olaraksa, kan şekeri seviyenizi yükseltecek şerbetli tatlılar yerine haftada 1-2 gün küçük bir kase sütlü tatlı tercih etmelisiniz. Tatlı ve meyveyi bir arada tüketmemeye de özen göstermenizde yarar var. Ana yemekte ise kızartma ve kavurma gibi yağlı pişirilen yemeklerden kaçınmalı, ana yemeklerde sebze ve etin bir arada olmasına dikkat etmelisiniz. Bol sıvı tüketimi, öğün sayısı ve doğru besinlerle gelebilecek olan kabızlık problemine de önlem almış olursunuz”.

Ev yapımı doğal meyve sularını tercih edin

Ramazan boyunca bol sıvı tüketmenin faydasına değinen Nazlı Yüksel Dönmez, “Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinde bol sıvı tüketmenin faydasını görmek istiyorsanız özellikle şeker oranı yüksek ve asitli içeceklerden uzak durmalısınız. Meyve suları ve çaylarının yüksek oranda şeker içerdiğini unutmamalı ve bunun yerine ev yapımı doğal meyve suları ve çaylarını tercih edebilirsiniz. Yine sade maden suyu ve bol su Ramazan ayında tüketeceğiniz sıvıların başında yer alabilir” diyor.



