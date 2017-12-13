RAHİM AĞZI KANSERİNE KARŞI MUTLAKA HPV AŞISI YAPTIR





WH Amerika’nın editörlerinden Faye Brennan, Northwestern Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünden Doçent Doktor Lauren Streicher ile yaptığı bir görüşmede öğrendiklerini paylaşıyor:

“Cinsel yolla bulaşan genital siğil gibi şeylere ve bazı kanser tiplerine karşı koruma sağlayan HPV aşısının, 9-26 yaş arasındaki kadın ve erkekler için uygun olduğu FDA tarafından onaylanmış. Ancak Dr. Streicher, uzun süreli ve tek eşli bir ilişkisi olmayan 26 yaş üzeri kadınların da bu aşıdan faydalanabileceğini söylüyor. Yani 26 eşiğini geçmiş olsan bile jinekoloğunla konuşmalı ve bu seçeneği dikkate almalısın. Aşıyı yaptırarak, kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserine karşı kendini korumuş olursun.”

