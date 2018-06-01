RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİYOR MU DERSİN?

Rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin önlebildiğini, pap smear testi ve Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) karşı geliştirilen aşı ile hastalığa engel olunabileceğini biliyor muydun?

Op. Dr. Neriman Çelik, gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ile hastalığın görülme oranının çok düşük olduğunu, çünkü hastalığın pap smear testi ile çok erken dönemde, hatta hücreler kansere dönüşmeden önce tespit edilebildiğini söylüyor. Ayrıca hastalığa yol açan Human Papilloma Virüsü’ne karşı geliştirilen aşı da bu kanser türünden korunmada önemli bir rol oynuyor.

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde meme ve kolorektal kanserlerden sonra kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser türü olduğunu biliyor muydun? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu tahmin ediyor. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve birçok kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Hastalık konusunda, cinsel aktif tüm kadınların risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Çelik, cinsel hayata başladıktan sonra ikinci yıldan itibaren periyodik servikal kanser taramalarına başlanması gerektiğini söylüyor. Ou taramalar 65 yaşına kadar devam etmesi önem teşkil ediyor. Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV hastaları, sigara içenler, birden fazla cinsel partneri olan, genital herpes enfeksiyonu olan hastalarda serviks kanseri açısından daha yüksek risk altındalar.