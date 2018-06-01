RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİYOR MU DERSİN?

| 1 Haziran 2018|  , anaslide, SAĞLIK

 

Rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin önlebildiğini, pap smear testi ve Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) karşı geliştirilen aşı ile hastalığa engel olunabileceğini biliyor muydun? 

 Op. Dr. Neriman Çelik, gelişmiş ülkelerde alınan önlemler ile hastalığın görülme oranının çok düşük olduğunu, çünkü hastalığın pap smear testi ile çok erken dönemde, hatta hücreler kansere dönüşmeden önce tespit edilebildiğini söylüyor. Ayrıca hastalığa yol açan Human Papilloma Virüsü’ne karşı geliştirilen aşı da bu kanser türünden korunmada önemli bir rol oynuyor.

Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde meme ve kolorektal kanserlerden sonra kadınlarda en sık görülen üçüncü jinekolojik kanser türü olduğunu biliyor muydun? Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada 2 milyondan fazla kadında rahim ağzı kanseri olduğunu tahmin ediyor. Her yıl yaklaşık 500 bin yeni rahim ağzı kanseri teşhisi konuyor ve birçok kadın bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Rahim ağzı kanserinin yüzde 99’una, cinsel yolla bulaşan ve 80 tipi bulunan HPV’nin neden olduğunu belirten Op. Dr. Neriman Çelik, “Virüs özellikle rahim ağzına yerleşiyor ve zamanla buradaki hücrelerde değişime yol açıyor. Virüsün tip 6 ve tip 11’i genital bölgede siğiller ile kendini gösterirken, Tip 16 ile 18’i ise erken dönemde tedavi edilmediği takdirde rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Kanser aşamasına ilerlediğinde daha radikal cerrahiler, kemoterapi ve radyoterapi tedavilerine ihtiyaç duyulmaktadır” diyor.
Sen de risk altında mısın?

Hastalık konusunda, cinsel aktif tüm kadınların risk altında olduğunu belirten Op. Dr. Çelik, cinsel hayata başladıktan sonra ikinci yıldan itibaren periyodik servikal kanser taramalarına başlanması gerektiğini söylüyor. Ou taramalar 65 yaşına kadar devam etmesi önem teşkil ediyor. Bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar, HIV hastaları, sigara içenler, birden fazla cinsel partneri olan, genital herpes enfeksiyonu olan hastalarda serviks kanseri açısından daha yüksek risk altındalar.

Last modified: 1 Haziran 2018

Previous Story:
SİNÜZİTE DİKKAT!
Next Story:
KOŞARKEN AYAĞINA KRAMP GİRİYORSA…

 

 

viridianprints