RAHATLA VE YUVARLA!





WH Amerika’nın fitness editörlerinden Marissa Gainsburg, çıplak olarak köpük rulo kullanmanın faydalarını anlatıyor.

“Sıcaktan kavrulan yatak odamda zorlu bir egzersiz seansını tamamladıktan sonra, köpük rulomu alarak yere uzandım. Normalde köpük rulo ile masaj yaparken sadece egzersiz taytımı çıkarırdım ama bu sefer tüm kıyafetlerimi çıkardım. Kürek kemiklerimden omuz başlarıma kadar masaj yaptıktan sonra ayaklarıma doğru devam ettim. Böylelikle adeta kusursuz bir ritim oluşturdum ve kendimi o ritme kaptırdım. Köpük rulonun rahatça ilerlemesine engel olacak hiçbir kumaş parçası yoktu. Sanki derin doku masajı yaptırmışım gibi hissettirdi. Kıyafetlerin üzerindeyken rahatlamaya çalışmak, kaşınan kolunu başkasının kaşımasına benziyor. Reach Physical Therapy’nin kurucusu David Reavy de bu bakış açımı destekliyor: “Direkt olarak bedenine temas ettiğinde köpük rulo bedenini daha çok kavrar ve yumuşak dokuları bulup onlara baskı uygulaman daha kolay hâle gelir.”

