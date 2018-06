QUEEN B’NİN JAY-Z İLE YENİ SÜRPRİZİ!

Queen B cephesinden yeni bir gelişme var!

Pop müziğin kraliçesi Beyoncé ve hip hop müziğin kralı Jay-Z’den uzun zamandır merakla beklenen ortak albüm “Everything Is Love, tüm dijital platformlarda yayımlandı. The Carters adı altında yayımlanan ilk albümlerini hala sürmekte olan On the Run ll turnesinin Londra’da gerçekleşen etkileyici konserinde duyuran ikili, konserde bu albümden “APES**T” video klibine de yer verdi. Yönetmenliğini Ricky Saiz’in üstlendiğini sanatsal ve sembolik öğeler taşıyan ihtişamlı video klip, Paris’te bulunan ve dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi olan Louvre’da çekildi.

Dünya çapında Twitter’da en çok konuşulan konular arasında 1 numaraya yükselen “Everything Is Love” albümü, ilk 24 saatte 1.7 milyon tweet’te yer aldı. Pitchfork tarafından “En İyi Yeni Şarkı” olarak adlandırılan “APES**T”in video klibi ise, yayımlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde 7 milyon izlenme alarak 20’den fazla ülkenin YouTube listesine 1 numaradan girdi.

Toplam 9 şarkıdan oluşan “Everything Is Love” albümünde sadece Tidal’da yer almak üzere “SALUD!” isimli bir bonus şarkı da bulunuyor. Avrupa turnesi kapsamında Hollanda, İsveç, Danimarka, İtalya, Almanya, Polonya, İspanya ve Fransa’da sahne alacak Beyonce ve Jay-Z, namıdiğer The Carters, müzik piyasasındaki iddialı duruşlarını yeni albümüyle devam ettirecek.