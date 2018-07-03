PÜRÜZSÜZ BİR CİLT İÇİN…





Sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt için bazı besinler çok büyük önem taşıyor. Kötü beslenme tüm vücudu etkilediği gibi ciltte de hızlı yaşlanmaya neden oluyor. DeŞekerin ve tuzun mutlaka azaltılmasını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ata Nejat Ertek, A, E ve C vitaminlerinin tercih etmen gerektiğini söylüyor.

Kırmızı Dolma Biber

C vitamini açısından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid mevcuttur.C vitamini cilt sağlığı açısından önemlidir.Bu vitamin yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltır.

Ceviz

Ceviz, içeriğindeki çinkoyla cilt sağlığı ve özellikle akne problemi olanlar için önemli bir besin. Akne çoğu zaman çinko eksikliğinin göstergesidir. Çinko, cildin yağ üretimini ve akne üreten hormonları kontrol eder. Aknelerden korunmak ve hücre yenilenmesi için ceviz tüketilmelidir. Ceviz cilt dışında aynı zamanda saç sağlığı için de faydalıdır.Ceviz,kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve daha çok kan ile beslenen saç kökleri ise daha güçlü olarak dökülmeye karşı direnç kazanır.

Ispanak

Cildin onarılmasını ve bakımını düzenleyen A vitaminidir. Yeterli derecede alınmadığında deri pullanması ve akne gibi sorunlar meydana gelir.Ispanak,A vitamini içeriği sayesinde antioksidan etkisi ile de cilt için kıymetli besindir. Ispanak aynı zamanda C ve E vitamini kaynağıdır.

Kereviz

Pürüzsüz bir cilt için kereviz iyi bir seçimdir. K vitamini deposu olan bu sebze kan akışını düzenler. Kan akışı tüm vücut için önemli olduğu gibi cilt sağlığı açısında da oldukça önemlidir.

Somon

Kuru, tahriş olmuş cilt veya ciltte oluşan siyah ve beyaz noktaların nedeni vücutta alması gereken yağ asitlerinin özellikle de Omega-3’ün eksikliğinden kaynaklanabilir. Yağ asitleri genelde cilt yapılandırması, nem içeriği ve genel olarak esneklikten sorumludur. Fakat bu yağları vücut kendisi sağlayamaz bunu dışarıdan besin olarak almanız gerekir. Buna bağlı olarak Omega-3 açısından zengin olan somon iyi bir tercih olacaktır.

Havuç

Havuç, göz sağlığının yanı sıra cildin için de önemli. İçeriğindeki A vitamini, cildin dış katmanlarında aşırı hücre oluşumuna ve birikime engel olur . Bu, ölü hücrelerin temizlenmesi ve azaltılması sebum, akne oluşumunu ve ciltteki potların kapanmasını önler. Doğal anti kanserojen olan A vitamini cilt kanserini önler. Her gün 1 havuç yiyerek hem sağlıklı atıştırmış hem de cildin için mükemmel bir seçim yapmış olursun.

Papaya

Papaya içeriğinde C vitamini, E vitamini beta karoten gibi pek çok antioksidan bulunan bir besindir; cildi güneş ışınlarının zararlarından korurken antienflamatuar özellikleriyle de akne oluşumunu engeller.

Bitter Çikolata

Çikolata, flavonoid bakımından zengindir. Flavonoidler, cildi UV ışınlarından koruyabilme özelliğine sahip antioksidanlardır. Bitter çikolata tüketmek güneşin ciltte verebileceği zararları azaltır. Güneş kremini sürmeyi de unutma tabiii.



