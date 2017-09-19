PUMA’NIN YENİ YÜZÜ SELENA GOMEZ





Global Spor Markası PUMA, dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve yapımcı Selena Gomez ile uzun soluklu bir işbirliği yaptığını duyurdu. Selena, ürün tasarımı ve kampanyaları için markayla beraber çalışacak.

“PUMA ailesinin bir parçası olmak benim için çok heyecan verici,” diyor Selena Gomez. “Spor giyim ve modayı bir araya getirmek konusunda PUMA gerçek bir lider. Moda ve kültür üzerinde inanılmaz bir etkisi var. Bunun bir parçası olmak beni çok heyecanlandırıyor. Birlikte çok özel şeyler yapacağımızı umuyorum. Şimdiden birçok sürpriz proje üzerinde çalışmaya başladık bile.”

Selena ve PUMA’nın ortaklığı, pek çok farklı nedenden dolayı ideal bir eşleşme: Selena’nın PUMA marka değerlerini çok iyi temsil etmesi, genç kadınlar üzerindeki güçlü etkisi, dürüstlüğü ve başarma hırsı onu mükemmel bir partner haline getiriyor. Selena yalnızca markanın kampanya fotoğraflarında yer almayacak, aynı zamanda markanın takipçileriyle aktif olarak konuşan bir sözcü görevi görecek. Ayrıca önem verdiği sosyal projelerde de PUMA ile ortak olarak çalışacak.

“Selena son derece içten, yaratıcı, yetenekli ve inanılmaz gerçek biri. Günümüz kadın tüketicilerinin bir rol modelde aradığı herşey onda var,” diyor PUMA Global Marka ve Pazarlama Direktörü Adam Petrick. “Ne kadar güçlü olduğunu geçtiğimiz birkaç gün içinde tüm dünyaya gösterdi. Lupus hastalığına dair dürüst ve açık duruşu ile hepimize müthiş bir özgüven, irade ve kararlılık dersi verdi. Hayatın getirdiği zorluklardan korkmayan, sonuna kadar savaşan ve direnen biri. Bu da onu PUMA için mükemmel bir ortak yapıyor. Selena sadece markayı temsil etmeyecek, kadın kategorimizi yeniden tanımlayıp geliştirmemize yardımcı olacak.”

PUMA’nın kadın kategorisi geçtiğimiz yıllar içinde büyük gelişmelere sahne oldu ve markanın bu alandaki hızlı büyümesinin devam etmesi bekleniyor.



