PUMA IGNITE NETFIT’LE BAĞCIKSIZ VE ÖZGÜR PERFORMANSLAR





Rahatlıklarından ve performanslarından ödün vermeden koşmak isteyenlerden misin?

Biz kadınlar için güçlü ve sağlıklı fit bir vücut için spor yaparken hangi ayakkabıyı tercih edeceğimiz ve o ayakkabıyı nasıl bağlayacağımız bizim için büyük önem taşıyor. Sıkı çalışmalarımız esnasında ayak sağlığımızı da göz önünde bulundurmamız gerekiyor.

Doğru bağcıklama tekniği ile antrenman performansımızı artırmak artık mümkün. İşte tam bu noktada devreye PUMA’nın özelleştirilmiş bağcıklama sistemine sahip yeni NETFIT teknolojisi giriyor. Bu teknoloji sayesinde sporumuza ve ayak yapımıza göre ayakkabı bağlama stilimize artık biz karar vereceğiz ve böylece sporunuzdan maksimum verimi elde edeceğiz. Ayrıca tarzımızla tüm gözleri üzerimize çekeceğiz.

Birbirinden özelleştirilmiş bağcıklama seçeneğine sahip NETFIT ayak yapınıza göre ihtiyacınız olanı karşılamak için 5 farklı bağlama stili öneriyor. Size de böylece sporunuzu keyifli bir şekilde yapmak kalıyor.

STANDART BAĞLAMA TEKNİĞİ

Minimal destek ihtiyacı duyan koşucular için ideal olan standart bağlama seçeneği, oluşturduğu sıkı yapı sayesinde ayağınızı mükemmel şekilde tabana sabitliyor.

EKSTRA DESTEK SAĞLAYAN BAĞLAMA TEKNİĞİ

Bu seçenek, içe basma sorunu yaşayan koşucular için öneriliyor. Sağladığı ekstra yanal destek, ayak iç kavisinin yere yaklaşmasını ve adım atarken ayağın içe dönmesini engelliyor. Bu teknikte dikkat edilen nokta, bağcıkları asimetrik olarak bağlamak ve ayağın iç tarafında, orta tabana yakın duran bağcık deliklerini kullanmak.

GENİŞ AYAKLAR İÇİN BAĞLAMA TEKNİĞİ

Geniş ayaklar için bağlama tekniği, ayağı geniş olan koşucular için gerçek bir destek sağlıyor. Oluşturduğu sıkı yapı ayağı tabana sabitliyor, tahriş noktalarını azaltıyor ve ayakkabı içinde ekstra alan oluşturuyor. Bu bağlama tekniğinin püf noktası, alttaki ilk delikten başlayarak bağcık deliği aralıklarını olabildiğince yakın tutmak.

DAR AYAKLAR İÇİN BAĞLAMA TEKNİĞİ

Bu seçenek, ayağı dar olan koşucular için gerçek bir destek sağlıyor. Ayağı kavrayarak tabana sabitleyen üst kalıp, ayakkabı içindeki hareket alanını azaltarak kayma ve taşmaları engelliyor. Bu bağlama tekniğinde, en alttaki standart pozisyondan başlayarak bağcık mesafesini yukarı çıktıkça genişletmek ve kullanılan delikleri olabildiğince tabana yakın tutmak gerekiyor.

TOPUK DESTEĞİ İÇİN BAĞLAMA TEKNİĞİ

Bu seçenek, topuk bölgesinde ekstra destek ihtiyacı duyan koşucular için ideal bir tercih oluşturuyor. Bu teknik, topuğu tabana sabitleyerek adım atarken topuğun ayakkabı dışına çıkmasını engelliyor. Bu bağlama seçeneğini uygularken, en yukarıdaki 2 bağcığı topuğa uzanacak şekilde genişten bağlamak ve çapraz bir düğümle sabitlemek gerekiyor.

PUMA IGNITE NETFIT erkek ve kadın modelleriyle Ağustos ayından itibaren tüm PUMA mağazaları ve seçkin satış noktalarında beğenilere sunulacak. #LacedUp

