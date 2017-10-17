PUFFER MONTLARLA SICACIK BİR KIŞ





Kış geldi, montlara sarılmanın tam zamanı! United Colors of Benetton’un rengarenk puffer montlarıyla çocuklar bu kışı da üşümeden geçirecek.

United Colors of Benetton’un kadın, erkek ve 012 koleksiyonlarında yer alan puffer montlar sıcacık bir kışın habercisi. Benetton‘un puffer montları onlarca renk seçeneğiyle bu sezon da dolapların vazgeçilmez parçası olmaya hazırlanıyor. 012 yaş grubu için de hazırlanan koleksiyon, sezonun hit renkleriyle oldukça çarpıcı. Çocuklar bu kışı çok sevecek!

Üstelik şimdi mağazalarda 250 TL alışverişe 100 TL Hediye Çeki fırsatı ve benetton.com’da anında 70 TL indirim var.

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