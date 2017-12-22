PSİKİYATRİSTE DEĞİL, DERMATOLOJİ UZMANINA İHTİYACIN VAR!





Kafa derin The Breakfast Club’daki Allison’ınki gibi “delirmek” üzere mi? Saç diplerindeki meseleyi çözmek için Dermatoloji Uzmanı Paradi Mirmirani’nin tavsiyelerine kulak ver:

PULLANIYORSA

Kepek (küçük, beyaz noktacıklar), kafa derinin pul pul olmasının başlıca nedenidir. İlk önce kepeğe karşı etkili bir şampuan kullanmayı dene. Bir hafta sonra hâlâ devam ediyorsa, daha güçlü bir şampuan için dermatoloğa görün. Reçete gerektirebilen, kafa derisinde oluşan sedef hastalığı ile ilgili bir sorunun olup olmadığını kontrol ettir.

KIZARIKSA VE KAŞINIYORSA

Bu sorun büyük ihtimalle deri iltihabı ile ilgilidir ve alerjik reaksiyona neden olan sprey ve boya gibi sert içeriklerin yarattığı hassasiyetten kaynaklanır. Kullandığın boya ve şekillendirici ürünleri bırak; sıkıntın geçmezse doktorunu ara.

TÜMSEKLİ, PÜRÜZLÜ YA DA KABUKLUYSA

Derhal doktora görün. Sivilceler, küçük tümsekler ya da kabuklu yaralar zararsız görünse de, aynı zamanda bir bakteriyel enfeksiyonun ya da cilt kanseri ciddi durumların sinyalini de veriyor olabilir.

