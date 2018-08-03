PROVENCE’E YOLCULUK



Güney Fransa’nın maviyi ve yeşili buluşturan “Provence Köyleri”, lavanta tarlalarından arnavut kaldırımlı sokaklarına, benzersiz taş evlerinden kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarını barındıran dağlarına kadar alışılmadık bir serüven sunarken; sakin ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin vazgeçilmezi olmaya hazırlanıyor.

Lavanta tarlaları ve arnavut kaldırımlı dar sokaklarıyla Gordes

Gordes, Provence bölgesinin en meşhur ve turistik köylerinin başını çekiyor. Tarihi açıdan stratejik bir öneme sahip olan Gordes, tepe üzerine kurulmuş bir yerleşim yeri. Aynı zamanda Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla Provence bölgesinin en bozulmamış alanlarından birisi olma özelliğini koruyor. Mimarisi ve manzaralarıyla öne çıkan Gordes’e tepeden bakmak Provence deneyiminizi eşsiz bir seviyeye çıkartıyor. Lavanta tarlalarıyla meşhur olan Gordes bölgesinde muhteşem kokularıyla seni sarmalayacak olan lavanta tarlalarını görmek de keyifli bir seçenek olacaktır.

Lavantanın envai çeşidi denince ilk adres Sault

Provence bölgesinde lavanta denince akla ilk gelen köy Sault. Muhteşem konumu sayesinde lavanta tarlalarına tepeden bakan Sault’ta, muhteşem kokular içinde gezerken aynı zamanda saymakla bitmeyecek faydası olan lavantadan yapılmış çeşitli ürünleri satan birçok dükkanı gezmeye de fırsatın olacaktır. Özellikle lavanta balı ve lavantalı dondurma Sault’un simge ürünleri arasında yer alıyor.

Provence Bölgesi’nin kızıl kraliçesi Roussillon

Provence köylerini gezerken morun, mavinin ve yeşilin yanına kırmızı da eklemek istiyorsanız Roussillon köyü tam olarak uğraman gereken yer. Luberon Dağı’nın eteklerinde yer alan Roussillon, özel coğrafyası sayesinde kırmızı ve kahverenginin tüm tonlarını içinde barındırıyor. Kırmızı yoğunluğuna zıt olarak, Roussillon köyünde yer alan evler ise rengarenk. Roussillon’a gelmişken bir yandan gezip bir yandan da bölgede yer alan klasik Fransız restoranlarına uğramadan geçmek olmaz.

Çeşmeleriyle ve lüks görüntüsüyle fark yaratan Saint Paul de Vence

Saint Paul de Vence köyünü Provence bölgesindeki diğer köylerden ayıran en büyük özellik köyün civarında birçok lüks villanın yer alması. Son derece lüks bir yaşama ev sahipliği yapan bu köyün içi ise taş evlerden oluşuyor. Her sokak, fotoğraflarınız için benzersiz bir fon oluşturuyor. Saint Paul de Vence köyünün bir diğer farkı ise içinde pek çok sanat galerisinin yer alması. Diğer Province köylerine nazaran daha pahalı olan bu köy, sanatseverler için benzersiz bir alternatif sunuyor. Provence bölgesinin kendine has özelliklerinden birisi olan çeşmelere bu köyde de sıklıkla rastlamak mümkün.

Kaynak: Tatil Sepeti

