Protein sadece kaslarını geliştirmiyor, saç foliküllerini de besliyor. Proteinin, beslenme düzeni ve saç bakımındaki yerini inceliyoruz.

Beslenme Düzeni

Proteinin saç büyümesi ve keratin oluşumu için kritik öneme sahip olduğunu belirten Diyetisyen Amy M. Gross, “Hayvansal protein tüketmek, saçı güçlendiren amino asitleri almanın en etkili yoludur. Ancak vejetaryen ya da vegan beslenmeyi tercih ediyorsan, bitkisel proteinler de ihtiyacın olanı verecektir” diyor. Osteopatik Tıp Uzmanı Gabrielle Lyon ise günde üç öğün, 30 gram protein almayı öneriyor. Saç kabarıklığı, matlaşma ve dökülme problemi yaşıyorsan, muhtemelen yeterli miktarda protein almıyorsun.

Saç Bakımı

Rengi açılmış, ısıl işlem görmüş ve çevresel etkenlere (UV ışınları, rüzgâr gibi) maruz kalmış saçta nem azalır. Saç tellerinde keratin oluşturan amino asit zincirleri yıpranır. Saç Stilisti Philip Berkovitz, “Bu zincirler hasar görmüşse; saçta kırılma, çatallaşma görülür ve saçı taramak zorlaşır ” diyor. Protein bazlı ürünler amino asit zincirlerini yeniden oluşturup, nemi hapsetmeye yardımcı olabilir. Genel kanının aksine, bu formüllerin düzenli kullanımı saçı kırılgan hâle getirmez. Ürün yıkandığı anda saçtan arınır. Ancak sık sık yoğun bakım ürünleri kullanmak, saçın dolgunluğunu kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle haftada bir veya iki kez ile sınırlandırmalısın.