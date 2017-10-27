Protein İhtiyacınızı Karşılarken Tadını Damağınızda Bırakacak 5 Protein Bar





Protein bar yemesi keyifli bol proteinli mükemmel bir sporcu gıdası! En dar vakitler için pratikseçimler yapmak her zaman önemlidir. Antrenman öncesi, 1-2 saat kala protein deposu bir öğün hazırlama şansı olmayanlar için protein bar bir kurtarıcıdır!

Protein Bar Gerçekten Tüm Protein İhtiyacımı Karşılayabilir mi?

Protein bar tabii ki günlük ihtiyacınız olan proteini bir seferde almanızı sağlamaz. Birkaç protein bar ile günlük protein ihtiyacınızın tümünü karşılayabilirsiniz ancak diğer makro besinleri, vitamin ve mineralleri de almanız gerektiği için çok da mantıklı bir seçim olmayacaktır.

Vücudunuzdaki yağ depolarının enerji olarak kullanılmasını ve yağ yakmayı istiyorsanız protein bar ideal bir antrenman öncesi besinidir. Protein, kas gelişiminiz sırasında ihtiyacınız olan amino asitleri içinde bulundurur ve vücudunuzdaki tüm metabolik faaliyetlerin işleyişinde yer alır. Kas onarım sürecinizde ise daha hızlı kas iyileşmesi ve daha az yorgunluk hissetmenizi sağlar. Protein oranı çok yüksek olan protein barlar, özellikle ara öğün hazırlayacak vaktiniz olmadığında ya da protein tüketiminizin az olduğunu düşündüğünüz zamanlarda sizi kurtaracak bir üründür.

Bu pratik atıştırmalıklar ayrıca yoğun protein içeriğinden dolayı vücutta yavaş emilir ve daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcıdır. Genellikle çikolatalı aromalara sahip olan protein barlar arasında farklı damak tatlarına hitap eden Hindistan cevizi, badem ve kurabiye aromalı protein barlar da bulunur.

Supplementler.com’a en çok tercih edilen 5 protein barı sorduk:

5) Qnt Protein Wafer Bar Gofret 35 Gram 12 Adet

Qnt Protein Wafer Bar Gofret Özellikleri

Fiyat: 96 TL

Toplam Gramaj: 420 gram

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 8 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Gofret seçeneği ile protein barlar arasında yeni ve keyifli bir ürün olması.

%32 oranında konsantre protein tozuna sahip olması.

Antrenman öncesi pratik bir ara öğün olması.

Tüketici Yorumları

“Harika bir çikolatalı gofret! Herkese öneriyorum.”

“Yapay tatlandırıcı içermiyor olmasına rağmen denediğim en leziz protein ürünü. Bu protein barı deneyin derim”

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4) Uniq2go Power Protein Bar 45 Gram 16 Adet

Uniq2go Power Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 95 TL

Toplam Gramaj: 720 gram

Servis Sayısı: 16

Servis Başı Fiyatı: 5,94 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Hurmadan elde edilen doğal şeker ile düşük karbonhidrat oranı.

Tatlandırıcı içermemesi.

Whey ve kazein proteinden gelen güçlü protein bileşimi.

Tüketici Yorumları

“Ara öğün için ideal düşük kalorili protein barı.”

“Hem doyurucu hem de lezzetli fiyatı da çok uygun.”

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3) Multipower %50 Protein Bar 50 Gram 24 Adet

Multipower %50 Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 216 TL

Toplam Gramaj: 1200 gram

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 9 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%50 oranında kompleks protein içeriği, her bir servis barda 27 gram protein olması.

Çok düşük şeker ve yağ oranı.

Fiyat performans dengesi.

Tüketici Yorumları

“Gece acıkınca atıştırmalık olarak tükettiğim harika bir protein bar. Tokluk hissi sayesinde başka bir şey yemek istemiyorum.”

“Bence hem içerik hem tat olarak en iyi protein ürünü bu.”

Multipower %50 Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Nakd Energy Bar 30 Gram 18 Adet

Nakd Energy Bar Özellikleri

Fiyat: 126 TL

Toplam Gramaj: 540 gram

Servis Sayısı: 18

Servis Başı Fiyatı: 7 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çiğ yemiş, hurma ve kuru yemiş gibi besinlerden üretildiği için vegan ve vejetaryenler için de uygun bir protein bar olması.

İlave şeker ve glüten içermez.

Uygun fiyat.

Tüketici Yorumları

“Vejetaryenler için de protein bar üretiliyor olması protein ihtiyacım için mükemmel bir seçenek oldu.”

“Kakao aroması gerçekten yerinde fiyatı da çok uygun.”

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1) Grenade Carb Killa Protein Bar 60 Gram 12 Adet

Grenade Carb Killa Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 120 TL

Toplam Gramaj: 720 gram

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 10 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

60 gram protein barda sadece 2 gram şeker ile çok düşük karbonhidrat oranına sahiptir.

Yüksek miktarda lif ile yoğun tokluk hissi verir.

Kaliteli hammadde ile düşük şekere sahip olmasına rağmen çok lezzetli bir ürün.

Tüketici Yorumları

“Tadı oldukça güzel, fiyat performans olarak başarılı bir protein bar.”

“Antrenman öncesi lezzetli bir ürün, tavsiye ediyorum.”

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