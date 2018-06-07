Protein İhtiyacınızı Karşılarken Bayıla Bayıla Yiyeceğiniz 5 Protein Bar



Antrenman sonrası kurt gibi acıkanları görelim.

Karnınız aç bir şekilde eve gitmeyi, o yorgunluk ile trafik çekmeyi mi tercih edersiniz yoksa sizi hemen lezzeti ve enerjisi ile kendinize getirecek, proteini ile kaslarınızı güçlendirecek ufak bir atıştırmalık yiyip keyifle eve gitmeyi mi?

Sorumuzun cevabını duyar gibiyiz. Bu sebeple protein barları şöyle bir gözden geçirdik.

Protein Barlar En Keyifli Sporcu Gıdaları

Gıda takviyesi dediğimiz şey kutu kutu kapsüller ve tozlar olmak zorunda değil. Gıda takviyeleri her zaman sıkıcı olmak zorunda da değil. Biliyoruz, shake hazırlamak veya besin değeri hesaplamak her zaman eğlendirmiyor… Ancak eğer spor yapıyorsanız özellikle de vücut geliştirme ile uğraşıyorsanız bir takım çabayı göstermek zorundasınız.

Protein barlar burada sizin işinizi kolaylaştıracak yemesi en keyifli gıda takviyeleri olabilir. Elbette shake içmek de çok eğlenceli ancak protein barın pratikliğine hâlâ yaklaşamıyor… Piyasada birçok farklı markanın farklı lezzetlere sahip protein bar ürünü var. Hepsi de sporcular için doğru birer ara öğün seçeneği olabilir. Ya da canınız tatlı istediğinde krizinizi bastıracak sağlıklı bir seçim olabilir.

Sporcular takviye olarak protein kullanımını protein barları ile de destekleyebilirler. Hatta spor yapmayan bir bireyseniz, protein alımınızın az olduğunu düşündüğünüzde siz de rahatlıkla bu ürünleri tüketebilirsiniz. Çünkü protein vücutta sadece kas gelişimini desteklemez her bir hücrenin yapısına katılır.

Supplementler.com’a danışarak protein barlardan en çok sevilenleri sıraladık:

5) Multipower %50 Protein Bar 50 Gram 24 Adet

Multipower Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 216

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 9 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%50 protein oranı ile maksimum kas gelişimi desteği.

Uzun süreli emilim ile tokluk hissi verir.

Tüketici Yorumları

“Servis başına 27 gram protein veriyor bence en iyi besin içeriği bu üründe.”

“Fiyat performansı en yüksek protein bar budur!”

Multipower Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Optimum Protein Oats Flapjack 80 Gram 12 Adet

Optimum Protein Oats Özellikleri

Fiyat: 96 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 8 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Lif içeriği ile sindirimi kolaylaştırması.

Muz ve yoğurt aroması ile enfes lezzeti.

80 gramlık 1 servis üründe 20 gram protein olması.

Tüketici Yorumları

“Farklı bir tat arıyorsanız kesinlikle deneyin. Uzun süre favori barınız Optimum olabilir.”

“Egzersiz sonrası atıştırmalığı olarak hem uygun fiyatı hem de tadı ile iyi bir tercih oluyor.”

Optimum Protein Oats hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Weider Doublebar Protein Bar 60 Gram 24 Adet

Weider Doublebar Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 249

Servis Sayısı: 24

Servis Başı Fiyatı: 10,38 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Weider’in tartışılmaz lezzeti.

Uzun süreli emilim ile tokluk hissi verir.

Her paketinde %32 oranaında yüksek protein içerir.

Tüketici Yorumları

“Weider yıllardır kullandığım tek supplement markası. Bu atıştırmalığı da hem doyurucu hem lezzetli.”

“Antrenmandan sonra çok aç oluyorum ve bu barı yiyorum. Benim en sevdiğim öğün bu oluyor.”

Weider Doublerbar Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Fulfil Vitamin Protein Bar 55 Gram 15 Adet

Fulfil Vitamin Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 185 TL

Servis Sayısı: 15

Servis Başı Fiyatı: 12,33 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çok düşük şeker oranı.

%36 protein oranı günlük protein ihtiyacınızı güçlü bir şekilde destekler.

9 vitamin ile enerji ve bağışıklık sistemini destekler.

Tüketici Yorumları

“Ekstra vitamin almam gerekiyor mu sorusunu ortadan kaldıran muazzam protein bar.”

“Hem lezzetli hem sporcu dostu yeni ve başarılı bir bar. Tavsiye ederim.”

Fulfil Vitamin Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Grenade Carb Killa Protein Bar 60 Gram 12 Adet

Grenade Carb Killa Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 144 TL

Servis Sayısı: 12

Servis Başı Fiyatı: 12 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek lif içeriği sindirimi destekler ve uzun süreli tokluk sağlar.

%37.3 protein oranı ile kas onarımı ve gelişimi için idealdir.

Çok düşük şeker oranına sahiptir.

Tüketici Yorumları

“En keyifli atıştırmalığım. Tadı da harika yedikten sonra da asla pişman olmuyorsunuz.”

“Denemediğim bar kalmadı, kesinlikle tek geçilecek ürün. Böyle bir lezzet böyle bir tat yok.”

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