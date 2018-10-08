PROFESYONELLER İÇİN YENİ İLETİŞİM PLATFORMU: VIELL





21-55 yaş aralığında yeni nesil iş insanları, expatlar, profesyoneller, sanatçılar, girişimciler ve tasarımcılar gibi seçkin üyeleri içinde barındıran, kitlesi geniş, kendi içerisinde segmentlere ayrılmış sosyal bir kulüp olan Viell, mobil uygulamasını yayınladı. Üyelerinin sosyal ve iş çevrelerini nitelikli biçimde genişletirken, gerçekleştirdiği özel davet, deneyim ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan Viell, üyelerin ilgi alanına giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerini de sunuyor.

21-55 yaş aralığında yeni nesil iş insanları, expatlar, profesyoneller, sanatçılar, girişimciler ve tasarımcılar gibi seçkin üyeleri içinde barındıran Viell, yeniliklere ve deneyimlere açık, sosyal, vizyoner, iş bağlantıları kuvvetli, küresel bakış açısına sahip üyelerini bir araya getirmeye hazır.

Üyelerinin, üniversite, şirket, unvan başta olmak üzere detaylı parametrelerle üye araştırması yaparak doğru kişilere anında ulaşmasını, lifestyle, iş, tasarım ve ilgi alanına giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerine ulaşmasını sağlayan Viell uygulaması, App Store’da yerini aldı. Viell, üyelerinin kendi iş ve ilgi alanlarına uygun üyelerle ve şirketlerle kolaylıkla tanışıp iletişim kurmalarını sağlıyor. Yazılımındaki yapay zeka özelliği sayesinde, üyelerin ilgisini çekebilecek içerikler ve markaları kişiye özel sıralayarak dinamik bir uygulama deneyimi yaşatıyor.

Viell: “Bir yaşam biçimi”

Trendleri belirleyen, yeniliğe açık, üst segment tüketim alışkanlığına sahip kişilerden oluşan Viell platformu üyeleri, seçkin markalardan özel indirim, ayrıcalık ve önceliklerin tadını çıkarırken, üyelik kartı ile özel davetlere katılıp uygulama içinde TL puan da kazanabiliyor. Kazandıkları puanları debit özellikteki üyelik kartıyla seçkin markalarda harcayabilen Viell üyeleri, kendilerine özel gerçekleştirilen deneyim ve etkinliklerde keyifli vakit geçirirken sosyal ve iş çevrelerini nitelikli biçimde genişletebiliyor.

Viell, online ve offline reklam seçenekleri ile üst segment tüketim alışkanlığı olan doğru alıcı hedef kitleye ulaşılmasını ve markaların, ürün ve hizmetlerini müşterilerine unutulmayacak seçkin deneyimlerle sunmalarını da mümkün kılıyor. Markalar, Viell platformunda kurumsal profil açıp Viell üyeleriyle birebir etkileşime geçebiliyor. Uygulama içerisinde şirket profili oluşturabilen markalar, içerik paylaşarak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve içerik performanslarını da takip edebiliyor.

Üst segment markalar için yeni pazarlama platformu

Viell, üyelerine sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra üst segment markalara da ayrıcalıklar tanıyor. A+, A, B+ ve B tüketici segmentindeki üyelerden oluşan Viell platformu, markalara üyelerinin ilgi alanlarına göre düzenlenen içerik alanlarında, hedef kitlesine göre konumlandırılan reklamlar verme imkanı tanıyor. Markalar, uygun Viell üyelerine uygulama içinden direkt mesaj göndererek potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşıp, mesaj reklamı, bildirim reklamı ve e-posta reklamı da yapabiliyor.

Üyelerine özel konsept davetler, sosyal ve sektörel yemekler, deneyim organizasyonları, fuar etkinlikleri gibi aktiviteler sunacak olan Viell, profesyonellerin yeni iletişim platformu olmaya hazır.



