PROBİYOTİKLER CİLDİNE İYİ GELİYOR





Sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmak için, probiyotik içeren dermokozmetiklerden yardım alabilirsin.

Gıda takviyesinden yoğurda, probiyotik ürünler uzun yıllardır hayatımızda. Ama son zamanlarda gözler probiyotik içeren başka bir alana çevrildi, probiyotik içeren dermokozmetiklere! Zira yapılan araştırmalar, bir süre öncesine kadar sindirim sistemi üzerindeki etkisi ile bilenen probiyotiklerin cilde uygulandığında cilt sağlığı için önemli yararlar sağladığını ortaya koydu.

Dermatologlar, probiyotiklerin sağlığımız için yararlı, iyi bakterileri olduğuna dikkat çekerek, gıdalarla aldığımız probiyotikler kadar probiyotik içeren dermokozmetiklerin de cilt için faydalı olduğunu söylüyor. Peki dermokozmetik ürünlerdeki probiyotik içerikler cildine nasıl yarar sağlıyor olabilir?

Gençlik pınarı: Serbest radikallere karşı kalkan görevi gören probiyotikler cildin kırışıp yaşlanmasını engelliyor.

Cildi nemlendiriyor: Probiyotikler cildin nemlendirilmesine, böylece ışıldayan bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Doğal antibiyotik: Dermokozmetiklerdeki probiyotikler çevresel faktörler nedeniyle cildimize bulaşan virüslere karşı savaşıyor.

Tahrişlere karşı koruyor: Probiyotikler cilt üzerindeki mikroflorayı dengelemeye yardımcı oluyor, bu da cilt tahrişlerini önlemekte etkili oluyor.

Sivilce düşmanı: Ayrıca probiyotikler detoksifiye edici etkiye sahip. Probiyotik içeren cilt bakım ürünleri, özellikle sivilceli ciltlerin tedavisinde öneriliyor.

Kaynak: Sebamed



