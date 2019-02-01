Prezervatif, en etkili doğum kontrol yöntemlerinden biri. Haliyle güvenli bir cinsel ilişki için prezervatif kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olman önem teşkil ediyor.

Her şey olması gerektiği gibi gittiği takdirde, prezervatif spermin geçişini engelleyerek görevini layığıyla yerine getiriyor. ‘Her şey olması gerektiği gibi giderse’ derken; yüzde 98 oranında koruma sağlayan prezervatiflerin yanlış kullanım nedeniyle etkinliğinin azalmasından bahsediyoruz.

Prezervatif kullanmanın avantajları

Prezervatif, kullanımı en kolay doğum kontrol yöntemi olabilir. Hormon içermeyen bir yöntem olduğu için yan etkilerle de uğraşmak zorunda kalmazsın. Ayrıca diğer doğum kontrol yöntemlerinin aksine, sadece hamile kalmanı değil cinsel yolla bulaşan hastalıklardan da korunmanı sağlıyor. İşte bu, oldukça önemli bir avantaj!

Prezervatif kullanmanın dezavantajları

Koruma etkinliğinin azalması sonucu bir sürpriz yaşamak istemiyorsan, prezervatifin eski olmadığından, yırtılmadığından veya yanlış yüzeyi kullanmadığınızdan emin olman şart. Lateks prezervatife zarar vererek yırtılmalara neden olabilecek kayganlaştırıcılar kullanmaktan da kaçınmak gerekiyor. Prezervatif kullanmayı tercih etmeyen çiftlerin yakındığı bir başka konu ise seks esnasında belli bir oranda his kaybına neden olması