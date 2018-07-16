PRENS LOUIS’İN VAFTİZ KARELERİ





Fotoğraflar: Kensington Sarayı/Matt Holyoa

Prens Louis’nin doğumu ve Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle’ın evlenmesiyle genişleyen İngiliz Kraliyet Ailesi, geçtiğimiz hafta, henüz birkaç aylık olan Prens Louis’nin vaftiz töreni için bir araya geldi. Ailenin yeni üyeleriyle çekilen resmi aile fotoğraflarına daha yakından bakmaya ne dersin?

Clarence House’daki Morning Room’da gerçekleştirilen çekimlerde Prens William, Kate Middleton, George ve Charlotte’un yanı sıra, Prens Harry, Meghan Markle, Prens Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Carole ve Michael Middleton, James Middleton, Pippa Middleton ve eşi James Matthews yer alıyor.

Bu kareler Matt Holyoak imzasını taşıyor. Resmi vaftiz fotoğraflarını çekmesi için arandığında gurur yaşadığını söyleyen fotoğraf sanatçısının çekim sırasında kraliyet üyelerinin doğal ve samimi tavırlarından çok etkilendiğini de belirtelim.

Kate Middleton’ın Prens Louis’e bakışı günümüzü güzelleştiriyor.

Kaynak: Vogue



