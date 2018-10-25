PRENS HARRY VE MEGHAN MARKLE FIJI’DE!





Prens Harry ve Meghan Markle‘ın sempatik halleri bize ilham vermeye devam ediyor. Sidney’den sonra bir sonraki durakları olan Fiji’ye geçen ikili, etnik stilleriyle göz önündeydiler.

Güney Pasifik Üniversitesi’ni ziyaret eden çiftin renkli karelerine bakmaktan kendimizi alamadık. Kadın koruma seçimiyle de takdirimizi kazanan Meghan Markle, katıldığı bir davetteki konuşmasında “Kızlara başarılı olmak için doğru imkanlar sağlandığında, sadece kendileri için değil, tüm dünya için faydalı olabilirler” açıklamasını yaparak feminist duruşunu bir kez daha kanıtladı.

Meghan Markle‘ın bu fırfırlı elbisesinin markasını merak ediyorsan açıklayalım: Figue.

