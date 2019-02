Tüm gün bilgisayar karşısında oturduktan sonra spor salonuna gitmek, beden sağlığın için maalesef ideal bir durum değil. Postürünü düzelterek egzersiz seanslarından daha fazla verim alabilirsin.

İşte postürünü düzeltecek egzersizler…

Iso Single-Arm Row

Her iki eline birer dambıl al, ayaklarını kalça genişliğinde aç. Öne doğru eğil, sol dambılı bel hizana getir, orada tut. Kürek kemiklerini birbirine doğru it ve sağ dambılı da göğsüne doğru çek. Sağ kolunu indirerek başlangıç pozisyonuna dön. Her iki tarafta 10 tekrar hâlinde 4’er set yap.

Shoulder Press

Her iki eline birer dambıl alıp omuz hizanda tut, ayaklarını kalça genişliğinde aç ve dizlerini hafifçe bük. Karnını sık ve sol kolunu başının üstüne kadar kaldır. Dur ve yavaşça kolunu indir. Diğer tarafta tekrarla. Her iki tarafta 10 tekrar hâlinde 4’er set yap.

Back- Loaded Squat

Ayaklarını kalça genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde aç ve barı omuzlarına yerleştir. Karnını sık, dizlerini bük ve kalçanı geri iterek squat pozisyonuna alçal. Topuklarından kendini iterek ayağa kalk. 10 tekrar hâlinde 4 set yap.