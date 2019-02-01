Evde en çok kullandığımız ama neredeyse yarısını çöpe attığımız ürünlerin başında narenciyeler geliyor. Ancak şimdi vereceğimiz önerilerle narenciyelerin kabuklarını verimli şekilde değerlendirebilirsin.

Portakal ve limon kabuklarından oda parfümü

Yediğin veya sıktığın portakalın kabuklarını veya kullandığın limonların artıklarını geniş bir kapta kaynatarak evini kimyasal oda parfümü kullanmadan da mis gibi kokutabilirsin.

Doğal cilt peeling’i

Aynı zamanda şeker, limon kabuğu ve biraz badem yağını karıştırarak, doğal cilt peelingi elde edebilirsin.

Keklere lezzet kat!

Her türlü narenciyeyi kullandıktan sonra, kabuğunu rendele ve küçük porsiyonlar hâlinde derin dondurucuda muhafaza et. Kek veya ana yemeklerine ferah bir dokunuş yapmak için kullanmayı dene.

Bembeyaz dişler

Portakal kabuğunun dişlerini beyazlatabileceğini de biliyor muydun? Kabukları toz haline getirip su ile birleştirerek dişlerini bu karışımla fırçalayabilirsin.