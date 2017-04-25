PORNO SİTESİ PORNHUB’DAN EĞLENCELİ BİR UYGULAMA: TRICKPICS





Pornhub, çıplak fotoğraf çekmeyi sevenler için sansürleme imkanı da sunan Snapchat benzeri yeni bir uygulamayı kullanıma sunuyor: TrickPics.

Popüler yetişkin içerik sitesi Pornhub, Snapchat’in 18 yaş üzeri bir uygulamasını kullanıma sunduğunu açıkladı. Uygulamanın adı TrickPics. Bu yeni uygulama, kullanıcılara, çektikleri çıplak fotoğraflardaki mahrem bölgelerine bir dizi 3D animasyon seçeneği ile filtreler ekleyerek, “sakıncalı” fotoğraflarını “güvenli” fotoğraflara çevirmelerini sağlıyor. Böylece, diğer insanlarla gönül rahatlığı ile paylaşamadığınız fotoğrafları paylaşılabilir hale getirebilmeniz mümkün oluyor.

Pornhub tarafından geliştirilen TrickPics uygulaması hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından indirilebilecek. İçerdiği filtrelere Hand Solo, Trouser Snake, Dick-In-A-Box, Big Blimpin, Knock Knockers ve Mile Highs gibi ilginç isimler verilmiş. Kullanıcılar, söz konusu filtreler aracılığı ile göğüslerini ya da genital bölgelerini kapatabilecekler. Snapchat’e göre fark yaratan kısmı da filtrelerin bu şekilde mahrem yerlerine adapte edilebilmesi.

TrickPics uygulamasının bir sosyal medya aracı olmadığını söyleyelim. Yani, Snapchat’te olduğu gibi, çektiğiniz fotoğrafları uygulama aracılığı ile diğer insanlarla direkt olarak paylaşamayacaksın. Uygulama aracılığı ile fotoğraf çekerek ya da daha önce çekmiş olduğun fotoğrafları düzenleyebileceksin. Uygulama aracılığı ile düzenlenen fotoğraflar, galeri kısmına kaydedilecek ve kullanıcılar bu fotoğrafları diledikleri mecralarda paylaşabilecek.

Pornhub, TrickPics aracılığı ile yaratılan fotoğrafların güvende olacağının ve kazara başka bir yerde yayımlanmayacağının garantisini de veriyor. Yani TrickPics ile gönül rahatlığıyla eğlenebilirsin.



