PMS DÖNEMİNİ KOLAY GEÇİRMEN İÇİN GEREKEN BESİNLER





Regl dönemleri kadınların en zor sınavlarından biridir. Kadınların yaklaşık yüzde 85’i her ay regl öncesinde uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, ağrı, kafa karışıklığı, baş ağrısı gibi problemlerden en az birini yaşar. Ancak yüzde 3-8’lik talihsiz kısmı ise bu şikayetlerin bir ya da birkaçını aynı anda büyük bir şiddetle hisseder. Sadece yaşayan kadınların şiddeti hakkında bir fikri olan bu günler için ise hafifletici bazı doğal çözümler var. Sen de bu yöntemleri uygulayarak şikayetlerini hafifletebilir, o günleri daha rahat geçirebilirsin.

Keten Tohumu

Şişkinlik, depresyon, anksiyete, göğüslerde hassasiyet ve baş ağrısı gibi birçok belirgin PMS şikayetini azaltmasıyla bilinen keten tohumu Omega 3 yönünden oldukça zengin bir yiyecektir. Östrojen hormonunun salgılanmasını dengeler ve yoğun lif içeriğiyle sindirimi düzenler. Bu nedenle sadece PMS dönemlerinde değil her gün günde 2 defa 1 çorba kaşığı keten tohumu tüketebilirsin. Salatana, yoğurduna ve yemeklerine ilave ederek de kullanabilirsin.

Zencefil

Kramplar ve düzensiz adet kanamaları için kullanılabilecek zencefil, PMS dönemi belirtileri üzerinde de ciddi anlamda olumlu etkiler gösterir. Yalnız idrar söktürücü etkisi nedeniyle safra ve böbrek taşı gibi problemlerin olduğu takdirde kullanmadan önce doktoruna danışman gerekmektedir. PMS’in düşmanlarından zencefili çayını demleyerek tüketebilirsin. Bunun için bir su bardağı kaynamış suya 1 çay kaşığı zencefil rendele ve 1 dakika demle. Süzdükten sonra içine bal ekleyip, tatlandırabilirsin. Reglinden bir hafta önce düzenli olarak içtiğinde etkisini göreceksin.

Egzersiz

Egzersiz olmazsa olmaz!Çünkü sağlıklı bir yaşamın anahtarı hareketli olmak. Bu nedenle adet öncesi sendromunu da en aza indirmek için haftada en az 4-5 defa fiziksel bir aktivitede bulunman gerekir. Düzenli egzersiz kilo dengeni koruduğu gibi ruhsal dengeni de korur. Bu nedenle haftanın her günü hafif egzersizler yap ve birkaç gün bu egzersizlerin ağırlığını arttır. Bir günü ise kaslarını güçlendirmeye ayır. Regl döneminde bile yapacağın hafif egzersizler ağrılarını ve yorgunluğunu dindirmekte etkili olacaktır.

Kafein ve sigaradan uzak dur

Hormonların nedeniyle havada olan duyguların sigara ve kafein gibi uyaranlar sayesinde daha da şiddetlenebilir. Bu nedenle hayatın genelinde ancak bunu başaramıyorsan en azından PMS döneminde sigara ve kafeinden uzak durmalısın. Bunun yerine D vitamini, folik asit içeren vitamin takviyeleri, meyve ve sebze tüketimine yönelebilirsin.

