Egzersizle ilgili aklına takılanları Life Fitness Academy’de Master Trainer olan Can Bayık yanıtlıyor.

“Çalışan bir kadın olarak haftada kaç gün spora gitmem gerek? Dört gün gidiyor ve birer saat yapabiliyorum. Yürüme ve koşma, eliptik bisiklet, squat ve karın hareketleri yapıyorum. Bu şekilde uygun mu acaba?”

– Zeynep

Haftalık egzersiz programı minimum üç, maksimum altı gün olmalıdır. Çalışmak kadar dinlenmek de önemli. Uyguladığın programda bir saat egzersiz yapmak yeterlidir. Genel olarak en fazla -ısınma ve soğuma dahil olmak üzere- 90 dakika çalışmayı öneriyoruz. Bu arada uyguladığın programı, ortalama 8-12 hafta arasında değiştirmen, gelişimini sürdürmende etkili olacaktır.

“Bacaklar için olmazsa olmaz üç hareket nedir? Haftada iki kere çalışmakla forma girer mi?”

-Gülnaz

En etkili diyebileceğim hareketler; squat, lunge ve deadlift. Haftada iki defa yapacağın antrenmanı kendine göre dizayn ederken, çalışılacak toplam set sayısına dikkat etmen gerekir. Bu da bir bacak antrenmanı için toplamda 18-24 set arası olmalıdır. Bu sistemde devam edersen, sonuç almaman imkânsız.

“Emzirenler için egzersiz sıklığı, süresi ve temposu ne olmalı?”

-Seda

Emziren annelerin egzersiz şiddeti çok yüksek olmamalıdır. Hamilelik süresinde egzersize ara verdiğin süreyi de işin içine katarsak, hafif şiddette başlamak en iyisidir. Ortalama yarım saatlik doğru bir egzersiz programı yeterli olacaktır. Ancak egzersiz yapmaya devam ettikçe bu süre artmalı. Emziren anneler egzersiz esnasında su tüketimini kesinlikle ihmal etmemeli.

“Pms veya regl döneminde hangi egzersizler, ne sıklıkla ve kaç set hâlinde yapılmalıdır?”

-Esra

Her kadında farklı tepkiler veren bir süreç olduğu için herkese uyan bir yöntem bulunmuyor. Burada önemli olan vücudun verdiği tepkiyi dinleyerek antrenman yapmak. Eğer regl döneminde hızlı yoruluyorsan, egzersizlerini buna göre çeşitlendirmen en doğrusu olur. PMS dönemi için ise kardiyo aktiviteleri en iyisidir.