Regl döneminden sonra da PMS belirtileri yaşamaya devam mı ediyorsun?

Mount Sinai Hastanesi Üreme Endekrolonojisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Dr. Tanmoy Mukherjee, bu durumun postmenstrüel sendrom (POMS) olarak adlandırıldığını ve kadınların yüzde 5’inde görüldüğünü söylüyor.

POMS, regl sonrasında birkaç gün içinde uyku sorunlarına ve ruh hali değişimlerine neden oluyor. Bu belirtiler hormonal değişikliklere karşı yüksek hassasiyet, serotonin dengesizliği veya magnezyum ve kalsiyum eksikliği ile ilişkilendiriliyor.

Ancak araştırma sonuçları bu konuda sınırlı. (Bazı doktorlar, bu durumu PMS’den veya ileri bir versiyonu olan premenstrüel disforik bozukluktan ayrı olarak görmüyor.) WH danışma kurulundan Dr. Kate White, “Eğer belirtiler devam ediyor ve seni rahatsız ediyorsa, en az üç ay süreyle yaşadıklarını not al ve doktoruna ilet” diyor. Bu döngü içinde kendini berbat hissetmiyorsan, doktorun hormonlarını dengelemek için doğum kontrol hapı veya artan kaygı ya da depresyon durumunu kontrol altına almak için antidepresan önerebilir.