Göğüslerde hassasiyet, yorgunluk, duygu değişimleri, sinirlilik, karın ağrıları…Normal PMS belirtilerinin yeterince kötü olduğunu düşünüyorsan, seni bir de bu şikâyetleri çok daha ağır geçirildiği bir durumla tanıştıralım.

PMDD (Premenstrüel disforik bozukluk), kadınların yüzde sekiz ila 10’u arasında görülüyor. MedicSpot dijital kliniklerinde pratisyen hekim olan Dr. Faiza Khalid, “PMDD, PMS’nin şiddetli bir versiyonu” diyor ve ekliyor; “PMDD’den muzdarip kadınların her 20 tanesinden biri bu dönemi öyle ağır geçirir ki, normal hayatına devam edemez hâle gelir.”

Mazeretim var, PMDD’yim!

Kemiklerini ağrıtacak seviyede bir yorgunluk veya iştahını yok edecek kadar ağır bir depresyondan bahsediyoruz. US National Institutes of Health tarafından yapılan bir araştırma, olası bir sebep bulmuş: Araştırmaya göre, PMDD’den muzdarip olan kadınlar, hücrelerinin düzensiz çalışmasına (ve regl döneminde yaşadıkları belirtilerin çok daha ağır geçmesine) neden olan bir genetik mutasyona sahip.