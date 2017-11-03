PLASTİKLER VE ACI GERÇEKLER





Plastiği sertleştirmek için kullanılan Bisfenol A’nın (BPA) vücuduna girdikten sonra östrojen hormonu gibi davrandığını biliyor muydun?

Peki, bu kimyasalın obezite, diyabet, kalp rahatsızlıkları, kanser ve davranış bozukluğuyla bağlantılı olduğunu? İşin kötüsü, Davis’teki Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, BPA içermeyen ürünler de tamamen güvenli değil. Araştırmacılar, inceledikleri 18 adet BPA içermeyen plastik kabın neredeyse tamamında sentetik östrojene rastladılar. Yani, BPA yerine kullanılan kimyasallar da yiyecek ve içeceklere işleyebiliyor ve vücuduna girerek hormonlarını taklit edebiliyor. Yapacağın en güvenli şey, cam ya da paslanmaz çelikten şişe ve kaplar kullanmak olur.

