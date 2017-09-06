PLAK GÜNLERİ’NE GİTMEYE NE DERSİN?
Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor. 9– 10 Eylül 2017 tarihlerinde Moda’da gerçekleşecek Plak Günleri’nde, plaklar, söyleşiler, konserler olacak.
Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kadıköy Plak Günleri 9 Eylül Cumartesi günü başlıyor. Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un önemli plakçılarını ve plakseverleri bir araya getirmeyi amaçlayan Kadıköy Plak Günleri 9-10 Eylül 2017 tarihlerinde Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilecek. İstanbul’un önemli plakçılarının stand açacağı etkinlikte süpriz imza günleri olacak.
Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleşen ve büyük ilgi toplayan Plak Günleri’nde bu yıl da söyleşi ve konserler olacak. Etkinlikte Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi” başlıklı söyleşi ile 9 Eylül Cumartesi günü müzikseverlerle buluşacak. Cumartesi akşamı Gaye Su Akyol da bir konser verecek.
10 Eylül Pazar günü ise Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar” , Mehmet Tez , Evrim Hikmet Öğüt , Yeliz “Nerelerdeydin Analog!” söyleşileri olacak. Pazar akşamı konseri ise usta sanatçı Bülent Ortaçgil’in vereceği konserle sona erecek.
Radyo Eksen’in katkı verdiği 2. Plak Günleri’nde iki gün boyunca Mete Avunduk, Hakan Tamer ve Ertan Kurt DJ performansları ile farklı tınıları dinleyicilerle buluşturacak.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “9 Eylül’de herkesi müzikten konuşmaya ve müzik dinlemeye çağırıyoruz” dedi.
PROGRAM
09 Eylül Cumartesi 2017
13.00 Açılış
14.00 DJ Set
16.00 Muhabbet / Murat Meriç “Plaklarla Memleket Tarihi”
18.00 DJ Set / Mete Avunduk
20.00 Konser
Gaye Su Akyol
10 Eylül pazar 2017
13.00 Açılış
14.00 DJ Set / Hakan Tamar -Ertan Kurt
16.00 Muhabbet / Mustafa Özkent, Zafer Dilek “Usta İşi Plaklar”
18.00 Muhabbet / Nerelerdeydin Analog!
Mehmet Tez
Evrim Hikmet Öğüt
Yeliz
20.00 Konser
Bülent Ortaçgil