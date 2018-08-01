PKS GERÇEKLERİNDEN BAHSEDELİM Mİ?





Kadınların gizli hastalığı PKS hakkında bilinmeyenleri mercek altına aldık.

Pelvik ağrının günümüzde kadınların doktorlara başvuru sebepleri arasında ilk sıralarda yer almasına rağmen aslında bir çeşit damar hastalığı olduğunu biliyor muydun?

Gebelik, şişmanlık, hareketsizlik gibi çeşitli sebeplerle karın içinde bulunan ve kadın genital organlarının kanını toplayan toplardamarların varisleşmesi, hastalığın gelişimine sebep oluyor. Östrojenin, bu toplardamarlar üzerindeki olumsuz etkilerinin de hastalığın oluşumunda ve ilerlemesinde rolü mevcut.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, menstrüel döngüden etkilenmeyen, cinsel ilişki ile şiddetlenebilen alt karın ve kasık ağrısı mevcut olduğunu; ağrı ile birlikte kasıklarda ve karnın alt kısımlarında dolgunluk hissi de görüldüğünü belirtiyor. Bu hastalığa yakalanan kadınlarda, adet dönemi ağrıları, beklenenden ve normalden daha şiddetli olabiliyor. Hastaların bir kısmında genital bölgede, kasıklarda, uylukların iç yanında ve kasıklardan kalçalara doğru varisleşmiş damarlar dikkati çekiyor. Hastaların büyük bölümünde gebelik döneminde ortaya çıkmış varisler bulunuyor. Sık idrara çıkma, makat bölgesinde dolgunluk, idrarda kan görülmesi görülebilecek diğer şikâyetler arasında yer alıyor.

PKS tedavisinde kullanılabilecek bir takım ilaçlar bulunduğunu belirten Dr. Cem Arıtürk, hormon dengesini kuracak bir takım ilaçlar hastalığın ilerleme hızını azaltabileceğini ve bazen ilerlemeyi durdurabileceğini söylüyor. Kendisinin diğer açıklamaları da şu şekilde: “Bunun yanı sıra tanı sonrası kullanılacak tedavi yöntemi belirlenerek uygulama safhasına geçilmelidir. Sevindirici olan ise bu hastalığın, son yıllardaki teknik ve teknolojik gelişmelerle birlikte katater aracılığı ile ameliyatsız tedavisinin mümkün olması. Yılın her ayında yapılabilen, hastanede kalmayı gerektirmeyen ve gebe kalmayı engellemeyen bu ağrısız girişimler, sadece bir iğne deliğinden gerçekleştirilmekte ve işlem sonrasında iyileşme süreci oldukça kısa olmaktadır.”