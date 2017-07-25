PIRELLI 2018 TAKVİMİ HAZIR, KONSEPT: ALICE HARİKALAR DİYARINDA





Hazır mıyız? Gelenek bozulmadı ve kaldığı yerden devam ediyor. Dünyanın her yıl sonu merakla beklediği Pirelli 2018 takvimi neredeyse hazır ve yepyeni konseptiyle hiç görmediğiniz bir tarzda yine hayaller dünyasını harekete geçiriyor.

Pirelli’nin artık efsaneleşen ve her yıl merakla beklenen takviminin yeni sayısının sahne arkası fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Çekimleri İngiltere’nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından gerçekleştirilen Pirelli 2018 Takvimi’nin teması “Alice Harikalar Diyarı” olacak.

Pirelli Takvimi’nin 45. Sayısının Londra’da gerçekleştirilen çekimlerinin sahne arkası fotoğrafları ve videoları gün yüzüne çıktı. İngiltere’nin en ünlü moda fotoğrafçılarından biri olan Tim Walker tarafından çekilen ve Vogue editörü Edward Enninful tarafından tasarlanan çekimlerin teması “Alice Harikalar Diyarı” oldu.

Resmi olarak 1964 yılında doğan takvimin 45. sayısı olan 2018 edisyonu, Tim Walker tarafından çekildi. İngiliz fotoğrafçının çekimlerini Londra’da gerçekleştirdiği takvim, Alman fotoğrafçı Peter Lindbergh’in imza attığı 2017 edisyonunun ardından geldi.

John Tenniel’in illüstürasyonları ve Lewis Caroll’un orijinal kitabından esinlenerek hayata geçirilen Alice Harikalar Diyarı konseptinin seçilmesinin arkasındaki neden ise: “Herhangi bir kız kendi masallarına sahip olmalıdır”.

Pirelli 2018 Takvimi’nin dikkat çekici bir diğer özelliği ise tüm yetenekler Afrika kökenli isimlerden oluşuyor. Pirelli Takvimi tarihinde bu bir ilk değil. 1987 tarihinde çekimlerde de sadece Afrika kökenli yetenekler ile çalışılmıştı. Naomi Campbell, RuPaul, Whoopi Goldberg, Adwoa Aboah, Lupita Nyong’o, King Owusu, Alpha Dia ve Puff Daddy gibi ünlü isimlerin yer aldığı Pirelli 2018 Takvimi’nde Alice rolünü Sudan asıllı Avustralyalı manken Duckie Thot üstleniyor.

Sahne arkası ve konsepti paylaşılan Pirelli 2018 Takvimi’nin kendisi ise Kasım ayında New York’ta yapılacak özel bir etkinlik sonrasında tanıtılacak.

