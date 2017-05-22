PIPPA MIDDLETON’IN GELİNLİĞİNE BAYILDIK!





Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton, milyoner finans uzmanı James Matthews ile ihtişamlı bir düğünle evlendi. Kate Middleton ile Prens William’ın çocukları Prens George ve Prenses Charlotte, sevimlilikleriyle düğünün ilgi odağı olurken Middleton’ın gelinliği de göz kamaştırıcıydı.

Ablası Kate Middleton’ın 2011’de Prens William’la dünyaevine girerken giydiği, İngiliz tasarımcı Alexander McQueen imzalı gelinliği çok sevmiştik. Aynı gelinliği giyip giymeyeceği konuşulan (nedense!!!) Pippa’nın gelinliği de en az ablasınınki kadar zarif ve oldukça sadeydi.

Göğüs dekoltesi tamamiyle dantel detaylarıyla işlenen gelinliğin tasarımı Giles Deacon’a aitti. Belden oturmalı gelinliğin, kuyruk kısmı da orta derece uzunlukta. Middleton’ın düğün çiçeği ise lüks çiçek tasarım markası Lavender Green tarafından hazırlandı.



